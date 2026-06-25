Argentina entra en Pax Silica: qué cambia para las inversiones en tierras raras, litio y cobre
Argentina se suma al grupo de socios confiables de los Estados Unidos para formar parte de la cadena de producción que alimenta a la Inteligencia Artificial. Tecnología y geopolítica en su máxima expresión.
BBVA lanzará el 24 de julio una nueva propuesta de paquetes Black+ que permitirá elegir entre beneficios para ahorrar, viajar o combinar ambas alternativas. Cómo funciona la primera oferta de tarjetas hipersegmentada de la banca argentina.