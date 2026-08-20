Este jueves, 20 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 3064.9 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,32%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -2.44% y en el último año acumula una disminución de -20.08%, señalando una tendencia bajista sostenida.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia claramente bajista: 7 caídas y 3 alzas puntuales, sin jornadas de estabilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.83%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.79%.

La cotización del Dólar de hoy presenta una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una mayor demanda por la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3064.8999 pesos colombianos, deberán pagar 306,489.99 pesos colombianos; 200 dólares costarán 612,979.98 pesos colombianos y 500 dólares, 1,532,449.95 pesos colombianos.