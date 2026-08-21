La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 20 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 5419 - Pescado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 20 de agosto

1° 5419 11° 9840 2° 0428 12° 2890 3° 8959 13° 8207 4° 1189 14° 2524 5° 5383 15° 5781 6° 8731 16° 9772 7° 0416 17° 7958 8° 2190 18° 1145 9° 0100 19° 0092 10° 5859 20° 9626

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con el Pescado suele asociarse con abundancia, intuición y oportunidades emergentes; puede señalar buena fortuna, creatividad y mensajes del inconsciente.

Si el Pescado está vivo o en agua clara sugiere claridad y progreso; si está muerto, sucio o fuera del agua, advierte de bloqueos emocionales, pérdidas o decisiones precipitadas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.