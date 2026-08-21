La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 20 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 5419 - Pescado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 20 de agosto
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|9840
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|8959
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|8207
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|2524
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|5383
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|5781
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|8731
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|9772
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|0416
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|7958
|8°
|2190
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|1145
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|5859
|20°
|9626
¿Qué significa soñar con Pescado?
Soñar con el Pescado suele asociarse con abundancia, intuición y oportunidades emergentes; puede señalar buena fortuna, creatividad y mensajes del inconsciente.
Si el Pescado está vivo o en agua clara sugiere claridad y progreso; si está muerto, sucio o fuera del agua, advierte de bloqueos emocionales, pérdidas o decisiones precipitadas.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.