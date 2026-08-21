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Durante este jueves, 20 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1266 (Lombriz).

 1°1266 11°4965 
 5918  12°2779
 3°6115  13°6285 
 2148  14°5339 
 5182  15°9174 
 6°2818  16°5050
 1677  17°6614 
 3050  18°9776 
 3077  19°3784 
 10°1480 20°6295 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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