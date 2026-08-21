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Durante este jueves, 20 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este jueves, 20 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1078 - Ramera
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto
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|0388
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|7290
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|2804
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¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con una ramera puede reflejar tensiones entre deseo, límites y autoestima. También puede activar juicios morales, culpa o miedo al qué dirán.
A veces simboliza independencia, poder de seducción o intercambio en las relaciones. El contexto y las emociones del sueño guían su verdadero sentido.
Consejos para los apostantes
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.