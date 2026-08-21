Durante este jueves, 20 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 20 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1078 - Ramera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto

1° 1078 11° 9167 2° 3283 12° 6599 3° 1677 13° 7136 4° 3426 14° 0388 5° 8178 15° 7158 6° 6598 16° 5056 7° 8769 17° 9753 8° 7290 18° 3617 9° 8683 19° 5850 10° 2804 20° 6861

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede reflejar tensiones entre deseo, límites y autoestima. También puede activar juicios morales, culpa o miedo al qué dirán.

A veces simboliza independencia, poder de seducción o intercambio en las relaciones. El contexto y las emociones del sueño guían su verdadero sentido.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.