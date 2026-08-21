En esta noticia

Durante este jueves, 20 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 20 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1078 - Ramera

Te puede interesar

Visitarán casa por casa con personal administrativo para verificar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto

 1°1078 11°9167
 3283  12°6599
 3°1677 13°7136 
 3426  14°0388 
 8178  15°7158 
 6°6598  16°5056
 8769  17°9753 
 7290  18°3617 
 8683  19°5850 
 10°2804 20°6861 

Te puede interesar

Visitarán casa por casa con personal administrativo para inspeccionar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede reflejar tensiones entre deseo, límites y autoestima. También puede activar juicios morales, culpa o miedo al qué dirán.

A veces simboliza independencia, poder de seducción o intercambio en las relaciones. El contexto y las emociones del sueño guían su verdadero sentido.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Visitarán casa por casa con personal administrativo para constatar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia