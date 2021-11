Dólar blue: el Gobierno saldrá a subsidiarlo para sostenerlo abajo de $ 200 hasta el 14N

La brecha del dólar alcanza máximos de 2020 . El diferencial entre el contado con liquidación libre y el tipo de cambio oficial se ubica en 116% y, salvo por lo que sucedió en algunas pocas ruedas de octubre de 2020, se trata de la brecha más alta en 30 años en la Argentina.



Ante este escenario, la mesa de operaciones del Banco Central tiene la orden "desde arriba" de ir monitoreando la cotización del blue , y salir a subsidiarlo si pasa los $ 200, para provocar una baja en el cierre, antes de las elecciones del domingo próximo.

Precios congelados





Como si se tratara de un producto más de los 1432 precios congelados en los supermercados, ahora el blue entra en una suerte de congelamiento, aunque solamente hasta las elecciones del 14 de noviembre.

Para intervenir en el mercado paralelo, el BCRA lo hace en forma indirecta, vendiendo bonos en dólares en el MEP, para hacer bajar al dólar Bolsa subsidiado y que continúe en $ 182, de modo que siga siendo negocio hacer el puré comprando esas divisas baratas y revendiéndolas en las cuevas a 196 pesos.

En este sentido, el volumen operado de AL30 contra MEP y contra pesos volvió a subir muy fuerte, sugiriendo que el Banco Central estuvo vendiendo de nuevo cerca de u$s 30 millones al día.

Esta es la única forma de abastecer de billetes al blue, que siempre mira de reojo cómo está la cotización de los dólares financieros, y viene en alza desde la implementación de los nuevos precios cuidados.

Volumen record

El AL30 contra MEP operó los últimos tres días más de u$s 40 millones por pantalla en Byma (tomando todos los plazos de liquidación), en tanto el volumen de AL30 contra pesos en T más 2 alcanzó el jueves pasado el tercer nivel más alto de la historia.

Las suscripciones a dólar linked sumaron $ 75.000 millones en menos de dos meses y reflejan el creciente interés del mercado por cubrirse ante variaciones del tipo de cambio. Sólo en lo que va de noviembre estos fondos tuvieron flujo por más de $ 10.000 millones.

Intervenciones que van y vienen





Por otro lado, desde Delphos advierten que "las intervenciones en el mercado financiero, que podemos estimar en u$s 15 y 20 millones diarios, también siguen incidiendo negativamente en las reservas. Estimamos que la tendencia alcista de los tipos de cambio financieros (MEP y CCL libres) continuará como consecuencia tanto de la disminución de reservas como del aumento de la liquidez en el sector privado".

Según estimaciones de 1816, hace un mes el BCRA llegó a usar más de u$s 50 millones en una rueda para intervenir en el CCL.

Ahora difícilmente se haya llegado a esos valores, pero hay indicios que sugieren que la intervención no estuvo lejos de los u$s 30 millones. Quedan 5 ruedas hasta las elecciones y el CCL libre cerró con brecha de 116 por ciento.

¿Quiénes son los que hacer subir al CCL?





"¿Yo señor? No señor", repiten a dúo tanto desde Pimco como desde Templeton, los dos grandes fondos de inversión estadounidenses que quedaron atrapados con millones de bonos en pesos sin poder salir.

Si bien desde el Gobierno dicen que Pimco se portó mejor que Templeton, en base a la cartera de bonos que vendió uno y otro, desde Templeton le hicieron s aber al ministro de Economía, Martín Guzmán que ellos buscan establecer vínculos de colaboración con los gobiernos de los países en los que invierten, con un objetivo común: hacer una inversión sólida en un país en el que ve potencial de crecimiento y potenciales rendimientos positivos, y para los gobiernos, lograr sus objetivos macroeconómicos manteniendo un nivel de deuda sostenible.

"Nuestra estrategia para Argentina no es diferente", le dijeron al ministro, según pudo reconstruir este diario, por fuentes allegadas a la negociación, en estricto off the record.

"No somos malos"





"La inferencia de que somos inversores combativos, hostiles o de corto-plazo e impacientes, es incorrecta y carece de sustento fáctico", se suelen enojar los Templeton Boys cuando se les recrimina que están vendiendo sus bonos de Argy, como le dicen en su argot.