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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 13 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.
En este sábado, 13 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7412 - Soldado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de junio
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|9729
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|0511
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|6251
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|3243
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|1159
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|8353
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|0421
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|0225
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|6334
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|3733
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|1749
|19°
|1495
|10°
|7283
|20°
|2076
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado simboliza disciplina, deber y protección; te llama a prepararte y mantener el orden.
También refleja conflicto interno o presión externa, pidiéndote fijar límites y actuar con estrategia sin reprimirte.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.