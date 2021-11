Dólar blue roza $ 200: vuelve a pesar el "stockeo" por falta de mercadería

"Estamos bajo un ciclo comercial". De esta manera explican en las mesas de dinero por qué el blue subió de $ 197,50 a $ 199,50 en el poscierre.

"Ya hay faltante de mercaderías en todos lados a raíz de los Precios Congelados. Esos muchos de esos pesos que antes compraban mercadería ahora van al blue, porque provienen de una economía 'gris', mitad en blanco y parte en negro. Hay fichas que pasaron de u4s 1500 a u$s 10.000 y u$s 15.000. ", revelan en las mesas.

En el interior esta actividad hizo que en algunas plazas, como en Rosario, el dólar ya cruzara la barrera de los $ 200, ya que por lo general se paga $ 3 más caro que en la City porteña.

"El volumen aumentó, se ve en las puntas, los corredores de cambio mayoristas volvieron a ponerte todo el día decimales, lo cual habla del mayor volumen negociado : hoy me pasaron hasta de 25 centavos, que no me pasaban algo así desde que el blue llegó a $ 100, pero me pasaron $ 198,75", comentan los brokers.

Cuando es así es porque la diferencia es por cantidades. De todos modos, las cuevas están con muchos pesos y poca oferta de billetes, entonces hacen lo imposible por no dejar subir mucho al blue.