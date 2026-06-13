En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este sábado, 13 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4341 (El Cuchillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 13 de junio

1° 4341 11° 5444 2° 8088 12° 3851 3° 4342 13° 5645 4° 7720 14° 7622 5° 3526 15° 3773 6° 4191 16° 1127 7° 8575 17° 4766 8° 8832 18° 1459 9° 0533 19° 8931 10° 3445 20° 7528

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele reflejar conflictos, miedos o la urgencia de tomar decisiones. Representa cortar lazos, poner límites y defenderte. También señala energía contenida que busca salida.

El contexto importa: si lo empuñas, habla de control y coraje; si te hiere, de vulnerabilidad; si cortas algo, de liberación. Observa emociones y detalles del sueño para guiar acciones conscientes en la vida diaria.