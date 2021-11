El Banco Central puso u$s 26 millones para bajar al blue de los $ 200

La mesa de operaciones del Banco Central era un hervidero cuando el blue llegó por primera vez a los $ 200. La orden de arriba, de ‘La Señora', como llaman a la vicepresidenta de la Nación, es que el billete no puede cerrar en más de $ 200 antes de las elecciones del 14 de noviembre.

La única que les quedó para hacer fue utilizar u$s 26 millones de las reservas para hacer bajar al dólar MEP a $ 181,75 y dar una señal al mercado, de modo que siga siendo negocio el puré de comprar a ese precio y revenderlo en las cuevas a $ 196.

Oferta a las cuevas

En la City porteña calculan, de hecho, que al menos u$s 10 millones de esa intervención estatal irá a nutrir oferta de billetes en las cuevas.

Si bien la estrategia de algunos directores del BCRA es cuidar las alicaídas reservas líquidas del Central, la de otros es cuidar que el precio del blue no se escape de las manos antes del 14N, y la única opción que tienen ahí es intervenir en el MEP para que el puré siga vigente.

La única que les quedó para hacer fue utilizar u$s 26 millones de las reservas para hacer bajar al dólar MEP a $ 181,75 y dar una señal al mercado, de modo que siga siendo negocio el puré de comprar a ese precio y revenderlo en las cuevas a $ 196.

Intervención en el MEP libre

Sorprendió en las mesas la intervención en el MEP libre, a través del GD30, donde hubo un organismo del Estado, que no fue el Banco Central (que sólo opera AL30) que puso u$s 2 millones para hacer bajar el MEP libre a $ 203,50, el que no tiene el cupo de los 50.000 nominales semanales, que equivalen a u$s 17.000.

Hubo un organismo del Estado, que no fue el Banco Central (que sólo opera AL30) que puso u$s 2 millones para hacer bajar el MEP libre a $ 203,50.

Claro que la diferencia entre el MEP de $ 181,75 con el AL30 y el del MEP libre con el GD en $ 203,50 provoca un arbitraje que da una ganancia del 11%, pero sólo se puede utilizar el cupo de los u$s 17.000 semanales, y debe ser toda plata blanca, desde ya.

En cuanto a la intervención del Central, viene creciendo día a día, ya que en la jornada previa fue de u$s 25 millones, pero el 90% se vuelca hacia el MEP, para tener controlado al blue.

De hecho, el volumen del MEP ascendió a u$s 84 millones, contra u$s 77 millones que mueve el contado con liquidación.