Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 13 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5989 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de junio

1° 5989 11° 3808 2° 3834 12° 7035 3° 0758 13° 5001 4° 8438 14° 2362 5° 5800 15° 2569 6° 6185 16° 1783 7° 2827 17° 6377 8° 7364 18° 9899 9° 4096 19° 4014 10° 5652 20° 9362

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar alertas: desconfianza, traiciones o entornos tóxicos que debes limpiar. Invita a proteger tus recursos y revisar relaciones y hábitos.

Según el contexto, también refleja supervivencia y astucia. Si la enfrentas o la echas, anuncia resolución de problemas; si te muerde o invade, sugiere conflictos pendientes.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.