Devaluación post elecciones: los indicadores que reflejan que el mercado no le cree a Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a insistir ayer en que no habrá una devaluación tras las elecciones de noviembre . Lo hizo al participar de un panel sobre "cómo salir de la trampa de la deuda externa", que se realizó en el marco de un encuentro en el CCK del que también participaron Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia, y Andrés Arauz, ex ministro de Conocimiento y Talento Humano y ex candidato presidencial en Ecuador.

" Hay muchos diciendo ´se viene una devaluación´. El año pasado decían lo mismo , dijimos ´no´, y no pasó. Ahora decimos lo mismo: no va a haber devaluación", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Es que según argumentó, "el Banco Central está acumulando reservas y tenemos superávit comercial y las exportaciones vienen creciendo". Eso, agregó el titular de la cartera de Economía, significa que el Gobierno tiene hoy "más resiliencia y no menos en el frente externo".

Las declaraciones del ministro de Economía buscan ahuyentar los crecientes temores respecto de una devaluación tras las elecciones legislativas que se celebrarán dentro de 20 días. Sin embargo, el mercado no parece convencido de que el Gobierno pueda eludir ese shock devaluatorio ya sea tras los comicios o durante el año próximo.

Así lo reflejan diversos indicadores , como la curva de dólar futuro, la brecha cambiaria, las suscripciones a bonos dólar linked o el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que cada mes realiza el propio Banco Central (BCRA).

A mediados de septiembre, el Gobierno presentó ante el Congreso su proyecto de ley de Presupuesto 2022. Allí puede verse que prevé que el tipo de cambio nominal se ubique en $131,10 para diciembre 2022, por lo que el ritmo de devaluación sería del 28%. Sin embargo, dentro del mercado son otros los números que se manejan.

REM

Según puede verse en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado, correspondiente al mes de septiembre, el tipo de cambio nominal superaría esa barrera de $ 131,10 antes del noveno mes del año próximo.

Para las 42 consultoras, entidades financieras y analistas privados que participaron del trabajo, el dólar oficial mayorista cerraría el año en $ 105 y treparía a $ 119 al término del primer trimestre del año próximo. Luego continuaría su avance en los meses siguientes hasta llegar a $ 143 en septiembre y a $ 155,86 en diciembre de 2022. De esta manera, y siempre siguiendo las estimaciones del REM, el tipo de cambio nominal marcaría una suba del 48% a lo largo de todo 2022 .

Dólar futuro

Similar dinámica puede verse en los contratos de dólar futuro. Según puede verse en los datos correspondientes al cierre del último viernes, los futuros de Rofex situán al dólar oficial en $ 107,97 en diciembre, $ 114,40 en enero, $ 119,37 en febrero y $ 125,10 en marzo del año próximo.

La curva de dólar futuro marca, además, la expectativa de una devaluación implícita de hasta el 60% para los próximos 12 meses.

El incremento de la demanda de dólares en la plaza rosarina obligó al BCRA a aumentar su intervención. La autoridad monetaria había logrado cerrar con 0 ventas los meses de mayo, junio y julio y recién en agosto terminó vendiendo poco menos de u$s 380 millones para calmar la situación.



Según estimaciones preliminares, ese número escaló por encima de los u$s 2000 millones a mediados de octubre. Cabe recordar que, hace un año, las intervenciones del Central entre Rofex y MAE se ubicaban en torno a los u$s 5683 millones.

Dólar linked

Otro indicador que refleja la expectativa de devaluación por parte del mercado puede encontrarse en la creciente demanda de bonos dólar linked. En sólo quince días las suscripciones netas a fondos dólar linked posicionaron a octubre como el mes con más flujo del año para estos instrumentos, a través de los cuales los inversores buscan cobertura ante un salto devaluatorio.

Alcanzaron los $ 23.001 millones durante la primera quincena de este mes, por encima incluso de los niveles mensuales registrados en todo el año.

"Con ingresos netos por más de $ 23.000 millones, las suscripciones a fondos dólar linked en la primera quincena de octubre ya superaron la cifra de todo septiembre, que había sido de $ 21.121 millones, destacaron desde Cohen Aliados Financieros.

Brecha en 96%

La brecha cambiaria actual, que alcanzó el viernes el 96% luego de que el dólar blue alcanzara los $ 195, también refleja las expectativas de devaluación que existen dentro del mercado.

Tras permanecer más de tres meses por encima del 80%, la diferencia entre el dólar paralelo y el oficial mayorista volvió a ampliarse con fuerza durante la última semana, en la que el billete que se opera en el mercado informal acumuló un avance de $ 8,50.