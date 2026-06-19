Costa Salguero empieza una nueva etapa. Exponenciar, la empresa que quedó a cargo de la gestión del predio porteño, invertirá más de $ 20.000 millones para reconvertir el complejo en BA Ferial, un centro de exposiciones, eventos, cultura, entretenimiento y gastronomía frente al Río de la Plata.

El plan de obras tendrá un plazo estimado de 18 meses. La inversión se dividirá en dos grandes frentes: unos $ 3500 millones se destinarán a mejorar la infraestructura de los pabellones actuales, mientras que el resto irá a la demolición de estructuras existentes y a la construcción de nuevos espacios.

El proyecto central será la renovación del pabellón 6. La compañía prevé demoler la estructura actual y construir otra que sumará una terraza de 1200 metros cuadrados. Ese espacio buscará conectar la avenida Costanera Rafael Obligado con el río y funcionará como un mirador con oferta gastronómica.

“Va a conectar la ciudad con el río. La gente va a poder ir, ver el Río de la Plata y también cómo despegan los aviones de Aeroparque. Va a ser algo bastante icónico de la ciudad”, explicó Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

Wifi 7.0 gratis para todos los visitantes

BA Ferial mantendrá una superficie cubierta de exposición de unos 20.500 metros cuadrados. El ejecutivo aclaró que el proyecto busca renovar la infraestructura existente y hacerla más funcional para ferias, congresos, exposiciones y eventos corporativos.

La transformación también incluye una apuesta tecnológica. El predio incorporará Wi-Fi 7.0 gratuito, con capacidad para 40.000 conexiones simultáneas, una prestación que la empresa considera diferencial para competir en el mercado de eventos.

“Intentamos competir con calidad de servicio, rapidez para los productores y flexibilidad. Esto ya existía; lo que estamos haciendo es mejorarlo”, afirmó el CEO de Exponenciar.

El nuevo BA Ferial comenzará a operar mientras avanza el plan de obras. Schvartzman explicó que la empresa empezó a gestionar el predio en enero y que ya tiene más de 20 eventos cerrados para lo que queda del año. La actividad comenzará a tomar ritmo a partir de fines de junio y se extenderá hasta diciembre, con ferias, exposiciones, congresos, eventos corporativos y propuestas vinculadas al entretenimiento.

Agenda 2027

Entre los eventos previstos figuran ferias industriales, exposiciones de alimentos, salud, eficiencia energética, náutica, autos, tatuajes y entretenimiento. Además, la compañía ya abrió la agenda de 2027 y tiene reservas avanzadas para nuevas ediciones y otros encuentros sectoriales.

Según Schvartzman, un predio ferial de estas características suele tener una ocupación anual cercana al 50%, si se computan los días de armado, exposición y desarme. En el caso de BA Ferial, la proyección inicial ronda el 49%.

Polo gastronómico para todos los bolsillos

La gastronomía será otro de los pilares del relanzamiento. Exponenciar desarrollará un polo gastronómico dentro del predio, con un restaurante Angus operado por Daniel Méndez, un salón de eventos y otros puntos de consumo de menor escala, que la empresa identifica como “chiringuitos”.

La idea es que el complejo no dependa solo del público que asiste a exposiciones o congresos, sino que también funcione como paseo urbano y como punto de encuentro frente al río.

“Vamos a tener gastronomía de primera línea y también gastronomía para el que quiere un pancho y una coca. Entendemos que podemos crear, con el centro de convenciones, eventos, exposiciones y gastronomía, un nuevo faro de actividad cultural, de entretenimiento y gastronómica”, sostuvo Schvartzman.

Eventos corporativos nocturnos

Como parte del lanzamiento comercial, BA Ferial también presentará The Night, una propuesta pensada para eventos corporativos nocturnos. El formato estará orientado a lanzamientos, celebraciones, encuentros de networking, presentaciones comerciales y experiencias empresariales, con ambientación, gastronomía, soporte audiovisual y acompañamiento operativo.

Exponenciar quedó a cargo del predio después de que el Gobierno porteño adjudicara la concesión del Sector N° 5 Costa Salguero. La concesión es por 10 años y contempla el diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial del espacio, bajo el régimen de concesión de obra pública.

La adjudicación fijó un canon mensual inicial de $ 240 millones. Según la resolución oficial, la decisión se tomó después de evaluar la propuesta técnica, económica, financiera y administrativa de la oferta presentada.