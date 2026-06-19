Qué pasa si no declarás una ampliación en tu casa y cómo saber si el fisco ya la detectó
La provincia de Buenos Aires tiene un nuevo sistema que detecta ampliaciones, mientras que ARCA cruza registros de propiedad para determinar inconsistencias. Cuáles son las multas y qué hacer si recibiste una notificación.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 19 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.