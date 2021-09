Dólar: qué ritmo de devaluación prevé el Gobierno para 2022, según el Presupuesto

El Gobierno nacional debió dejar de lado ayer, al menos por unas horas, la crisis política interna que atraviesa para presentar el proyecto del Presupuesto 2022. El proyecto ingresó minutos antes de la medianoche al Parlamento para su tratamiento tras la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Allí puede verse una suerte de hoja de ruta de lo que estima el Gobierno que ocurrirá con las principales variables macroeconómicas, fiscales y cambiarias para el año próximo. Y entre ellas se destaca que el Gobierno prevé que el tipo de cambio nominal se ubique en $131,10 por dólar para diciembre 2022 .

Eso significa que si la proyección correspondiente al presupuesto de 2021 se cumple, que estimaba un dólar de $ 102,4 para este diciembre, el Gobierno estaría apuntando a una pauta de depreciación del tipo de cambio nominal , a lo largo de todo el 2022, apenas superior al 28% .

El ritmo de crawling peg del tipo de cambio, por lo tanto, se mantendría en niveles similares a los que se estima que cerrará este año (en torno al 25%, tal como había planteado Guzmán en febrero). La posibilidad de que se produzca un cimbronazo cambiario, que descartó en más de una oportunidad el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tampoco asoma en el Presupuesto 2022.

¿Qué significa esto? Que el Gobierno seguirá apostando a sostener el ancla cambiaria . Pero para ello, y si es que pretende no dejar escapar aún más la brecha cambiaria, deberá sacrificar reservas . La estrategia, por lo tanto, podrá extenderse en la medida en que el Central no retome el ritmo de pérdida de dólares que encadenó entre el 26 de agosto y el jueves 9 de septiembre.

"El Banco Central (BCRA) podría seguir vendiendo a razón de u$s 200 a u$s 250 millones por mes para entrar en 2022 con algo de reservas, estamos hablando de un promedio de u$s 10 a u$s 12 millones por día, nada que ver con los valores de estos días", había alertado un informe de Econviews el viernes último.

"La situación es insostenible. No se puede extrapolar estos 10 días al resto del año porque simplemente no alcanzan las reservas", advertía el trabajo. Es por ello que desde la firma consideraban que más allá de las declaraciones de intenciones por parte del Gobierno, "si no hay reservas no queda otra que depreciar el tipo de cambio".

El mercado tampoco parece convencido de este planteo. Es que según puede verse en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el BCRA ubicaba al dólar oficial en $ 154,47 para diciembre de 2022. Es decir, un 17,8% más caro.