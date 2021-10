Dólar: la cobertura cambiaria por temor a una devaluación llegó a niveles récord

Las suscripciones netas a los fondos dólar linked llegaron a un récord en octubre al alcanzar los $ 23.001 millones en sólo 15 días, por encima incluso de los niveles mensuales registrados en todo el año.

La demanda por cobertura viene incrementándose en los últimos días de forma acelerada, pese al nuevo cepo impuesto o, mejor dicho, en cierta medida a raíz de ello, porque las restricciones hicieron que creciera aún más el apetito por el billete verde en las vías que aún están habilitadas para obtenerlo.

Tal es así que el martes el dólar contado con liquidación (CCL) que no está regulado y se realiza por acciones subió hasta un máximo de $ 200 , tomando en consideración las cotizaciones de YPF.

En tanto, el dólar blue alcanzó hoy el valor más alto del año al ascender hasta los $ 188, con una tendencia al alza que se acentuó en los últimos días.

Con ingresos netos por más de $ 23.000 millones, las suscripciones a fondos dólar linked en la primera quincena de octubre ya superaron la cifra de todo septiembre, que había sido de $ 21.121 millones, destacaron desde Cohen Aliados Financieros.

"Ya en 15 días, en las primeras dos semanas de octubre, se suscribió tanto como en todo septiembre", destacó en esta línea Martín Polo, jefe de Estrategia de Cohen Aliados Financieros a este diario.

"La demanda va a seguir subiendo seguramente porque hay una necesidad de cobertura, con esta presión cambiaria tan evidente, entonces la demanda viene subiendo y no veo motivos para que eso se frene", agregó.

Cobertura cambiaria





En los primeros meses del año la cobertura cambiaria a través de estos instrumentos estuvo planchada e incluso, salvo en febrero y julio, se registraron más rescates que ingresos en fondos comunes dólar linked, de acuerdo a las cifras relevadas por Cohen Aliados Financieros, en base a datos de la Cámara Argentina de Fondos de Inversión (CAFCI).

Sin embargo, a partir de septiembre la cobertura dólar linked viene en ascenso, siendo que ese mes incluso se empezaron a ver rescates en los que ajustan por CER para privilegiar la protección cambiaria.

A diferencia del mes pasado, en octubre la cobertura viene en aumento en todos los frentes, tanto la cambiaria como la inflacionaria.

Tal es así que las suscripciones netas a fondos que ajustan por CER en los primeros quince días de octubre marca un saldo de $ 6210 millones, cuando septiembre había cerrado con rescates por $ 7136 millones.

Dólar futuro recalentado





En esta línea, desde Cohen Aliados Financieros también remarcaron que la cobertura en el mercado de Rofex muestra un importante incremento.

"El volumen de ROFEX también se mantuvo bastante elevado, con operaciones por casi u$s 500 millones. Estimaciones de mercado marcaban que la posición vendedora del BCRA se encontraba en torno a u$s 1.700 millones a fines de septiembre (desde u$s 379 millones en agosto, que es el último dato oficial)", añadieron en uno de sus últimos informes los analistas de Cohen.

"Como el interés abierto de octubre viene aumentando a mayor velocidad que septiembre, la posición del BCRA debería ubicarse entre u$s 2.300 millones y u$s 2.800 millones. Incluso con la estimación elevada, aún estaría en la mitad del máximo de octubre pasado (u$s 5.683 millones), lo que demuestra que aún tienen un considerable poder de intervención", concluyeron.