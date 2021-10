Dólar futuro: se calientan las operaciones en Rofex y el BCRA aumenta su intervención

Los períodos electorales suelen llevar a los agentes a tomar posiciones de cobertura, algo que se está viendo, y con creces, en el mercado de dólar futuro del Rofex. Los contratos abiertos cerraron el viernes 15 de octubre en u$s 4061 millones, el valor más alto desde enero, si se excluyen algunos cierres de mes.

Esta situación viene obligando al Banco Central a aumentar su intervención en la plaza rosarina. La autoridad monetaria había logrado cerrar con 0 ventas los meses de mayo, junio y julio y recién en agosto terminó vendiendo poco menos de u$s 380 millones para calmar la situación.



Este número escaló a u$s 1700 millones para fines de septiembre, según estimaciones preliminares y, a mediados de octubre, las posturas de venta están en un valor muy superior a los u$s 2000 millones, "aunque por debajo de los u$s 2500 millones" , indicó una fuente de mercado a El Cronista.

Cabe señalar que la situación es muy distinta a la que es observaba en octubre 2020, mes en el que el Central tuvo que vender u$s 5683 millones entre Rofex y MAE para calmar ansiedades. " Hoy están más holgados porque vienen desde 0, pueden manejarlo ", señaló una operadora de mercado a El Cronista.

Por otro lado, las tasas implícitas de los contratos también vienen subiendo, dejando en claro que hay una expectativa de aceleración en el tipo de cambio para los meses posteriores a las elecciones.

" En la semana la curva suma 210 puntos básicos a la Tasa Efectiva Anual promedio y desde las PASO acumula 985 puntos básicos ", consignó Andrés Reschini, de la consultora F2 Finanzas.

%u25B6%uFE0FFuturos de #dolar en @matba_rofex negociaron 410M. En la semana la curva de tasas suma 210bps de TEA prom y desde las PASO acumula +985bps. El mercado le puso "fecha de vencimiento" a este esquema cambiario y apuesta por un ritmo más acelerado desde enero de 2022 %uD83D%uDCB8%uD83D%uDC47 pic.twitter.com/AH1p0gh1Js October 15, 2021

Y añadió: " El mercado le puso fecha de vencimiento a este esquema cambiario y apuesta por un ritmo más acelerado desde enero de 2022 ".

Los contratos para fines de enero se están cerrando en un valor de $ 114,09, mientras que a marzo se ubican en $ 128,80. Cabe señalar que el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso estima que recién a fines de 2022 el mayorista llegaría a $ 133.

" Lo que se está observando es que, producto de la segmentación que generan las restricciones, existe un mercado más desarbitrado y más unidireccional ", explicó el economista de ACM Juan Pablo Di Iorio.

Cierres Rofex - Tasas implícitas. Terrible lo que se incremento el volumen en futuros en las últimas semanas pic.twitter.com/fOroQzy4r0 — Leonardo Svirsky (@svirskyleo) October 15, 2021

Además, Di Iorio consideró que este contexto lleva a que el mercado se comporte mucho más volátil. " El anuncio de paquetes y programas de gasto en las últimas semanas, en un contexto de dominancia fiscal y ausencia de mercados voluntarios de deuda, lleva a que más personas busquen cobertura. Y a esto se suma la menor oferta de divisas estacional y cierta probabilidad de sequía en 2022 ".

El economista explicó que esto se ve también en la forma de la curva de futuros, "con un empinamiento de la tasa implícita en los primeros meses del año y cierta estabilización a medida que se alarga el plazo".