El dólar oficial pasó a tener la cotización más alta de todas, al subir 1,5% a $ 1435, contra $ 1434 del MEP, que subió el mismo porcentaje, y versus $ 1425 del blue, que apenas trepó 0,5%. De todos modos, hay que tener en cuenta que el dólar Bolsa tiene una comisión por la compra venta de bonos, que oscila entre el 0,5 y el 1%, de acuerdo al cliente, a la entidad y al monto. En cambio, la divisa que se compra en el banco no tiene comisión alguna, por lo que termina valiendo más barata, aunque depende la entidad, ya que este es un promedio que hace el Central. La explicación viene a cuenta porque, al ser principio de mes, hay muchas pymes que deben salir a rematar sus ahorros en moneda extranjera para hacerse de pesos, y como se manejan en forma informal, lo hacen en ese mercado, lo que le aporta mayor cantidad de divisas. Otros comercios que tienen las cuentas más en blanco las venden en el MEP, porque ahí se obtiene mejor precio que en el oficial, donde los bancos compran a $ 1385, con $ 50 de diferencia de spread entre la compra y la venta. Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, revela que esta semana el mercado va a seguir de cerca tres frentes: el ritmo de compras del Banco Central, si la tasa corta logra mantenerse normalizada después de la volatilidad reciente y los datos de actividad real. “Si bien el Tesoro colocó casi $ 7,2 billones, no hubo una absorción neta de pesos significativa: el rollover fue del 93% y el viernes incluso se liberó liquidez”. “Eso se reflejó en la caución, que fue bajando todos los días de la semana pasada hasta cerrar en torno al 20%, señal de que el mercado está más equilibrado en términos de pesos.” “No vemos un cambio de tendencia brusco para marzo. El tipo de cambio oficial probablemente se mantenga en la zona actual durante el mes de marzo, con algo de volatilidad pero cerca de los $ 1400″. “No lo proyectamos ni en $ 1350 ni en $ 1500 en el corto plazo. El Banco Central debería continuar con el ritmo de compras, lo que ayuda a sostener este equilibrio”, concluye Botto.