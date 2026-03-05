Durante marzo, empresas, provincias y municipios deberán comprar u$s 356 millones para hacer frente al pago de deudas. El lunes de la semana que viene Boldt debe pagar u$s 5 millones, y al día siguiente Pampa Energía y Río Negro deberán desembolsar u$s 16 millones y u$s 42 millones, respectivamente. El miércoles que viene le toca a YPF pagar u$s 67 millones, y a Loma Negra u$s 42 millones, y al día siguiente MSU Energy deberá destinar u$s 15 millones a pagos en moneda extranjera. El 19 de marzo le toca a Mendoza u$s 55 millones, al día siguiente a Jujuy u$s 20 millones, y el 25 a Albanesi Energía u$s 2,5 millones. Fin de mes concentra varios vencimientos, entre los cuales figuran los u$s 3 millones de Mastellone, los u$s 22 millones de la municipalidad de Córdoba, los u$s 20 millones de YPF, u$s 1 millón de Argentina y u$s26 millones de IRSA. “Hay presión financiera local por pagos y el shock en el exterior puede generar algún reversal en los flujos a emergentes, que de coletazo le pegó positivamente a la Argentina, por lo que seguimos viendo demandado al billete comparado con las semanas anteriores“, revela el economista Mauro Mazza. Lo importante, a su entender, es que la oferta de maíz se adelantó y los puertos ya están cargando maíz tempranero, y hay compradores. “Si bien podemos tener volatilidad por ahora luce acotada. Recién podríamos ver volatilidad y demanda financiera arriba de $ 1480, hasta ahí aguanta y sería perfectamente normal que suba. Pero monitorearía la semana que viene especialmente los tres primeros días”, sugiere. Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, hace hincapié en que, esta semana, el mercado va a seguir de cerca tres frentes. Por un lado el ritmo de compras del Banco Central, si la tasa corta logra mantenerse normalizada después de la volatilidad reciente y los datos de actividad real. “En particular, los datos que se publican el viernes, el IPI manufacturero y los indicadores de la construcción de enero van a ser claves para confirmar si la recuperación productiva se consolida o sigue siendo heterogénea”. Si bien el Tesoro colocó casi $ 7,2 billones, no hubo una absorción neta de pesos significativa. El rollover fue del 93% y el viernes incluso se liberó liquidez. “Eso se reflejó en la caución, que fue bajando todos los días de la semana pasada hasta cerrar en torno al 20%, señal de que el mercado está más equilibrado en términos de pesos”, agrega respecto de la licitación de la semana pasada. Botto no ve un cambio de tendencia brusco este mes: “El tipo de cambio oficial probablemente se mantenga en la zona actual durante el mes de marzo, con algo de volatilidad pero cerca de los $ 1400″. “No lo proyectamos ni en $ 1350 ni en $1500 en el corto plazo. El Banco Central debería continuar con el ritmo de compras, lo que ayuda a sostener este equilibrio”, dijo. Con la suba reciente de reservas netas y la emisión del AO27, el escenario luce más cómodo para afrontar los pagos de julio: “No dependemos exclusivamente de una aceleración en la liquidación del agro para cumplir con esos compromisos”, afirmó. El problema que observan en el mercado financiero es que la baja de la inflación tardaría en llegar más de lo esperado por el Gobierno. “No vemos una perforación del 2% en el corto plazo. La inflación probablemente se mantenga en la zona de entre el 2,5% y el 3% para el mes de febrero”. “Parte de la dinámica responde a la apertura económica y mayor competencia externa, que reordena precios relativos. No es un cambio de régimen, pero sí un proceso de ajuste que puede sostener el IPC en esos niveles por el momento”, señaló el especialista. En cuanto a la potencial baja del riesgo país, para que hipotéticamente el Gobierno pueda emitir deuda en los mercados internacionales, “la compresión hacia niveles de 450 puntos luce más como una cuestión de tiempo que de un driver puntual”. “Si se sostiene la acumulación de reservas y la estabilidad macro, el riesgo país debería seguir bajando gradualmente. Las variaciones que vemos hoy responden más a la beta elevada de Argentina y a la volatilidad propia de un crédito emergente que a un cambio en los fundamentos”, concluyó el jefe de Estrategia de Mills Capital Group.