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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 19 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este viernes, 19 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8767 - Mordida

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de junio

 1°8767 11°9817
 0993  12°3074
 3°4270 13°3952 
 3473  14°5251 
 5666  15°9506 
 6°5883  16°0818
 6036  17°8350 
 7111  18°2918 
 8215  19°4437 
 10°3817 20°3245 

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¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar conflicto, agresión o miedo a ser herido.

Si te muerden indica vulnerabilidad o traición; si muerdes, rabia o defensa. El lugar y la emoción dan la clave.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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