La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 19 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este viernes, 19 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8767 - Mordida

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de junio

1° 8767 11° 9817 2° 0993 12° 3074 3° 4270 13° 3952 4° 3473 14° 5251 5° 5666 15° 9506 6° 5883 16° 0818 7° 6036 17° 8350 8° 7111 18° 2918 9° 8215 19° 4437 10° 3817 20° 3245

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar conflicto, agresión o miedo a ser herido.

Si te muerden indica vulnerabilidad o traición; si muerdes, rabia o defensa. El lugar y la emoción dan la clave.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.