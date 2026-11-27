Tras una jornada de buenas noticias para el gobierno de Javier Milei en el Congreso, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central convertida en ley y la media sanción del Presupuesto 2027, y en los mercados, con la caída del riesgo país, la economista María Castiglioni analizó el nuevo escenario económico y político.

“Veníamos de tormentas perfectas y creo que ayer fue un cielo perfecto”, así lo resumió este viernes en una entrevista con Pulso Financiero, en El Cronista Stream.

Vale señalar que también ayer el Senado le dio media sanción a la suspensión de las PASO, otra iniciativa vital en el GPS del Presidente hacia su reelección.

Un contexto internacional “más despejado”

Por un lado, Castiglioni destacó la licitación del Tesoro, que calificó como “muy desafiante”, y las señales que llegaron desde Brasil, donde el presidente Lula da Silva confirmó a un nuevo ministro de Economía.

“Es una señal de que Lula, a diferencia de lo que es el kirchnerismo acá, no defolteó, no manoteó el Banco Central y se da cuenta de los límites del mercado”, sostuvo la economista. Según indicó, la apreciación del real y las acciones lo reflejan.

La Directora de C&T Asesores Económicos también se refirió a las elecciones de medio término en Estados Unidos, que el mercado interpretó como una amenaza para la ayuda de Washington a la Argentina. “Yo creo que eso no es así”, consideró, dejando la puerta abierta a una nueva asistencia cambiaria.

En ese sentido, recordó la reacción ante el anuncio de ayuda del secretario del Tesoro, Scott Bessent: “Por nuestra historia… no le creíamos ni al secretario del Tesoro hasta que no hizo la operación”.

Además, Castiglioni sostuvo que la baja del precio del petróleo también ayuda. Si persiste, “podría ayudar a la baja del precio del combustible, que sin duda va a ser un factor positivo en términos de inflación”, explicó.

Para Castiglioni, el punto de partida a la hora de evaluar la sostenibilidad externa radica en la transformación de la balanza comercial. Captura de video

El respaldo político en el Congreso

Para la economista, la jornada legislativa resultó clave “no solo por las medidas” aprobadas, “sino también por el grado de apoyo que logró el gobierno”. “Creo que esta es una señal muy fuerte”, afirmó.

Castiglioni comparó la situación con la de Mauricio Macri tras el episodio de las “14 toneladas de piedra”, cuando el Congreso quedó prácticamente paralizado. “Se quedó muy bloqueado”, agregó sobre la promesa de “reformismo permanente” del expresidente.

En el Senado, la reforma política obtuvo 43 votos. “No se lo esperaba nadie”, señaló. En Diputados, en tanto, el oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto del año próximo y avanzó con acuerdos comerciales.

Castiglioni elogió a la diputada y economista Diana Fernández Molero y coincidió con su planteo: no hay que perder “el norte claro de ir a sostener el equilibrio fiscal, de cumplir los contratos, de desregular, de abrir la economía”.

La economista, que participa como fiscal electoral, también celebró la suspensión de las PASO. “La gente ya no quiere ir a votar a las PASO, la gente no quiere fiscalizar”, argumentó.

La nueva Carta Orgánica del BCRA

El eje central del análisis fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según Castiglioni, la nueva ley recupera el concepto que tenía la norma en 1992.

“Es muy importante porque el objetivo del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda y no una cantidad enorme de objetivos, que es la excusa para no hacer nada al final”, explicó.

Además, subrayó que la norma le impide financiar al Tesoro, tanto directa como indirectamente. “Esto es fundamental, porque en Argentina tenemos que reconstruir nuestra moneda”, remarcó.

“Cualquier país que lleva años y décadas de alta inflación, le costó muchos años reconstruir su propia moneda”, sostuvo. A su juicio, el equilibrio fiscal constituye “la base” y el marco institucional, “la frutilla del postre”.

La reforma de la carta orgánica del BCRA, uno de los puntos clave de la gestión de Milei

Consultada sobre los mandatos de seis años para el directorio, Castiglioni anticipó que la cuestión se definirá con la reglamentación de la ley. “Ojalá siga Bausili”, expresó sobre el presidente del BCRA.

“El directorio del Banco Central, vos lo ves y es técnico, sabe lo que hace, muy serio, internacionalmente reconocidos todos”, describió. Y contrastó con el pasado: “Te ponían delegados en el directorio que eran puramente políticos”.

Para la economista, el objetivo es construir un Banco Central que genere confianza , como “contracara de que los argentinos demandemos pesos”. “Algunos ya bajaron los brazos y dijeron, bueno, vamos a la dolarización. Yo me resisto a creer eso”, afirmó.

Castiglioni recordó que la actual gestión heredó un Banco Central “saqueado”, con reservas negativas y “u$s 35.000 millones extras de deuda con importadores”. “Ya se había empezado a cortar la cadena de pagos, faltaban insumos”, rememoró.

“Nadie valora las crisis que se evitan”, resumió. “Se evitó una crisis monumental en el 2024, incluso ahora con este choque que tuvimos en los mercados internacionales”, agregó, y señaló que el dólar sigue más o menos estable.

La economista vinculó parte de esa resistencia con el sector energético. Las exportaciones de energía, explicó, crecieron “por las reglas de juego que hay en Argentina”, en referencia al RIGI, y compensaron parte del impacto de la crisis global.

Qué cambia si el Tesoro no logra renovar deuda

Ante la consulta sobre qué ocurriría si el Tesoro enfrentara dificultades para refinanciar vencimientos en 2027, Castiglioni respondió que, con la nueva ley, ya no podrá recurrir al Banco Central.

“No puede pedirle al Banco Central colocarle una letra y sacarle dólares o pesos; no se puede. Tiene que ir al mercado como hace la mayoría, o ajustar el gasto, o, Dios no lo permita, nuevos impuestos”, detalló.

De todos modos, consideró que 2027 “ya está bastante cerrado” y descartó problemas para conseguir financiamiento. “Siempre la pregunta es postelecciones”, advirtió, y aclaró que todo “depende mucho de qué pase el 2028”.