La economía real llega al cierre del año con un freno que enfría las expectativas del Gobierno

El Gobierno festeja la creación de 465.000 puestos de trabajo a pesar de que, desde noviembre de 2023, se perdieron más de 380.000 puestos de trabajo asalariados. Lo cierto es que el empleo informal gana terreno hace tiempo y, si bien los ingresos informales crecen, se mantienen muy por debajo de los formales.

“El empleo informal creció y el salario informal subió 53%”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, esta semana. Sin embargo, esa suba se debe en parte a que la medición disponible para el salario informal se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares, que mejoró la captación de los ingresos, de la mano de una más precisa declaración por parte de los encuestados a raíz de la desaceleración de la inflación. A ello, se suma que la encuesta tiene un rezago de cinco meses para el dato.

Caputo destacó la suba del empleo informal, aunque subrayó que preferiría la creación de puestos de trabajo formales. Es que, según observó el Centro de Estudios sobre el Mundo del Trabajo (CETYD) de la Universidad de San Martín, los informales tuvieron ingresos de hasta la mitad de los de un empleado formal privado en el primer trimestre del año.

Desde el CETYD también observaron que la informalidad está asociada a una mayor incidencia de la pobreza: “alcanza al 34% de los hogares con jefe asalariado informal y el 38% de aquellos con jefe independiente informal –frente al 11% entre las dos categorías formales”. En promedio, los cuentapropistas informales ganan 60% menos que sus pares formales. Frente al planteo del Gobierno de que las personas optan por el cuentapropismo por conveniencia, desde la CTA Autónoma subrayaron que dos de cada tres ocupados en esta categoría lo hacen en la informalidad y solo en tres distritos la informalidad perfora el 50%.

Estos datos cobran particular relevancia si se los considera con el crecimiento sostenido que ha tenido el empleo formal en los últimos años y que le permitió considerarse casi como la fuerza mayoritaria. Según analizó el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, el 45% de los trabajadores no tiene aportes a la seguridad social. Esto quita financiamiento a las jubilaciones, que verán este fondeo agravado con la vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) a partir de diciembre.

Según relevó la CTA Autónoma, todas las provincias tienen una incidencia de la informalidad que supera el 18%, pero en algunas ronda el 60%, como en Santiago del Estero (62%), Formosa (60%) y Tucumán (59,6%).

Esto se tradujo en que ganen terreno sobre el total: en 2024, el cuentapropismo informal era el 13% de los ocupados. Actualmente ascienden al 17% del total.

“Dentro de los jóvenes la informalidad llega a niveles absurdos. En 15 provincias 3 de cada 4 trabajadores de menos de 24 años está en esta situación. En tres provincias la informalidad en los jóvenes supera el 90% (Santiago del Estero, San Juan y Tucumán)”, explicó Luis Campos, investigador del instituto.

Entre los cuentapropistas, sector de mayor expansión en los últimos años, la informalidad salta al 64,9% del universo seleccionado, con provincias en las que asciende hasta el 85,7%.

Entre los asalariados del sector privado, la informalidad trepa al 48%. A este segmento apuntaba el Gobierno con una de las variantes de la reforma laboral como lo es el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, apuntado para empleadores que tuvieran trabajadores en situación irregular con condonación de deuda y supresión de penas. El régimen de promoción vence este 28 de noviembre.

“En 16 provincias, la informalidad de los asalariados del sector privado supera al 50% y en cuatro de ellas (Santiago del Estero, Formosa, Jujuy y Corrientes), dos de cada tres trabajadores en relación de dependencia del sector privado no tienen aportes al sistema de seguridad social”, agregaron desde la CTA Autónoma.

El crecimiento del empleo informal no es nuevo, pero encontró en los últimos años ayuda en su crecimiento de la mano de la pérdida de poder adquisitivo. Desde el Instituto Argentina Grande elaboraron un indicador que busca dar cuenta de la mayor demanda de empleo para cubrir la diferencia de ingresos para cubrir las necesidades. Según estimaron, esta medición que denominan “desempleo blue”: “En tres años, 515.000 personas más quedaron en esta situación: 292.000 desocupados y 222.000 que hacen alguna changa mientras buscan trabajo”.