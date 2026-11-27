El Gobierno se prepara para la mayor demanda eléctrica característica de la época de verano. Además de las licitaciones para la ampliación del tendido de alta tensión conocido como AMBA I y las baterías para almacenar energía ALMA, este viernes aprobó el procedimiento del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA), que tiene como meta reforzar la incorporación de potencia firma al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) las horas de mayor demanda.

Detrás de la medida está la intención de evitar los cortes en los picos de consumo.

La medida surge aún luego de conocerse que, por el Súper Niño, los aumentos de generación que se registraron ya en las centrales hidroeléctricas podrían traer algo de alivio. Hasta ahora, la generación de las hidroeléctricas saltó un 47,2% interanual por los mayores caudales de agua registrados en las centrales, lo que hizo bajar el precio de la energía. Esta baja se tradujo principalmente en una reducción de los subsidios que debía afrontar el Estado y no en una contracción del gasto de las familias.

Aún a pesar de este salto, desde el Gobierno esperan todavía una mayor demanda. Desde CAMMESA esperan que los picos alcancen los 32.000 MW, un 14,3% más que el verano anterior, y 5,8% más que el récord histórico.

Desde Aleph Energy señalaron que “el verano tendrá un pico previsto de 32.000 MW y necesitará unos 2090 MW de importaciones o recursos adicionales. Puede sobrar energía en el promedio y faltar potencia en el pico”.

Las licitaciones anunciadas este viernes aspiran a planificar la incorporación de “nueva oferta en el corto y mediano plazo, y el SerCA es una de las herramientas para lograrlo: busca potencia firme, generación que esté lista y disponible cuando el sistema la necesita, en lugar de resolver los picos con medidas de emergencia”.

La información difundida por la Secretaría de Energía establece las normas de las convocatorias, la evaluación, remuneración y sanciones para los competidores. En cada convocatoria se definirán las tecnologías y potencia requerida, regiones para las que se convoca y nodos del sistema con mayor o menor valor, además de los incentivos económicos que se establecerán para cada convocatoria.

“Los generadores que incorporen nueva potencia firme recibirán una remuneración adicional a la que perciben hoy en el mercado eléctrico mayorista. No reemplaza los ingresos por energía y potencia; los complementa como reconocimiento a la disponibilidad que aportan al sistema”, subrayaron desde Energía sobre el incentivo para los generadores que busquen competir.

La Comisión Federal de Electricidad señaló que estas acciones buscan fortalecer la calidad y garantizar la continuidad del suministro eléctrico. CFE

Desde Energía detallaron que las convocatorias, que realizarán junto a CAMMESA, no podrán tener una periodicidad superior a los seis meses y se basarán en el análisis que haga la administradora mayorista sobre las necesidades del sistema.

Las convocatorias estarán abiertas a proyectos de equipamiento térmico, almacenamiento e híbridos y los competidores deberán presentar propuestas técnicas y económicas para ofertar por cupos de potencia definidos para cada región, tecnología y nodo, con el objetivo de priorizar los puntos de mayor necesidad.

Los adjudicatarios firmarán acuerdos de servicio con CAMMESA por 15 años con una remuneración determinada por la oferta adicional que presenten y, en caso de incumplimiento, prevé cargos previos a la habilitación comercial, que solo se recuperan en parte si el proyecto se habilita en plazo. “Las empresas que no cumplan con los plazos o con los cargos quedarán inhabilitadas para participar en las dos convocatorias siguientes, y la indisponibilidad de la potencia adjudicada tendrá consecuencias económicas para el generador”, agregaron.