En un contexto en el que las expectativas políticas y la reacción de los mercados podrían condicionar el desempeño de la economía durante el año electoral.

La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con 141 votos afirmativos, 0 negativos y 99 abstenciones. La norma establece que la misión “primaria y fundamental” de la entidad es “preservar el valor de la moneda” y prohíbe en forma expresa que el BCRA financie al Tesoro nacional , a las provincias y a los municipios .

La sanción llegó en segunda revisión con la aceptación de las modificaciones que había introducido el Senado, y fue el primer tema de la última sesión del período ordinario. Para la Casa Rosada es la pieza institucional central del programa económico: el propio presidente Javier Milei la definió como “la más importante” de esta etapa de su gobierno.

El mandatario festejó en redes la sanción: “Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, expresó.

Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal...

VLLC! pic.twitter.com/PGom0ew3pQ — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026

El 30 de julio, en un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y transmitido por cadena nacional, el Presidente presentó el proyecto acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años y poner fin a la estafa de financiar dinero para la alta política”, abrió. Milei describió la historia de la entidad como la de un instrumento al servicio del gasto público: “El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”, sostuvo, y cuantificó ese diagnóstico en la “tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA, que supera los 12 trillones por ciento”, una cifra que, según dijo, tiene veinte dígitos.

A la emisión la definió como un impuesto “que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”. El blanco político del mensaje fue la reforma de 2012. Según Milei, aquel año se creó una nueva Carta Orgánica que “permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos”.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 30:El presidente Javier Milei presentó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a “la estafa de imprimir” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.FOTO NA:CAPTURA VIDEO

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la única dirigente política nombrada con nombre y apellido: Milei les atribuyó a ella y a Mercedes Marcó del Pont, entonces presidenta del BCRA, la sustracción de u$s 10.000 millones de la entidad en 2010, con la creación del Fondo del Bicentenario. “Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales”, afirmó.

El Presidente mantuvo además una serie de encuentros con diputados y senadores en Casa Rosada para explicar a fondo el contenido de la reforma, con pizarra y marcador en mano.

Qué cambia en el Banco Central

El primer eje es el mandato. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda”, dijo Milei, quien sostuvo que la nueva norma reconoce que la inflación “es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta”. La ley de 2012 le había sumado a la estabilidad monetaria objetivos de empleo, desarrollo económico con equidad social y estabilidad financiera.

El segundo eje es la prohibición de asistir al fisco. Según el Presidente, la ley “prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado”, lo que alcanza a la Nación, las provincias, los municipios y la compra de títulos públicos en el mercado primario. Desaparecen los adelantos transitorios al Tesoro, un mecanismo sobre el cual Bausili fue terminante ante el Senado: “ Resultaron ser permanentes, lejos de ser transitorios ”.

La norma también limita el giro de utilidades a las ganancias reales de la entidad. Los resultados del manejo de cartera “solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda”, y la reforma elimina las Letras Intransferibles, el instrumento con el que el Tesoro tomaba dólares del BCRA y que Milei calificó como una “estafa”.

El punto que concentró las objeciones de la oposición fue el artículo 13, que faculta a la entidad a utilizar los activos de reserva, incluidos el oro y las divisas, como garantía o prenda para obtener líneas de crédito internacionales. El mismo artículo incorpora a la Carta Orgánica la inembargabilidad de las reservas, una protección que hasta ahora figuraba en el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad.

La discusión se cruzó con el traslado de parte del oro del BCRA al Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza: los senadores del PJ presentaron una denuncia contra Bausili, quien defendió que todos los movimientos están documentados y auditados.

Qué se cambió

El proyecto ingresó a Diputados la noche del 30 de julio y obtuvo media sanción el 26 de agosto, por 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. El oficialismo sumó entonces el apoyo de la UCR, el PRO, Argentina Federal, Adelante Buenos Aires y Provincias Unidas, el bloque que responde a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

En el Senado, el texto original sufrió cambios. La versión de Diputados exigía dos tercios de ambas cámaras para remover al presidente y al directorio del BCRA, el blindaje que Milei había anunciado para protegerlos de “los atropellos de la política”. La Cámara alta fijó que los nombramientos del directorio requieran el acuerdo solamente del Senado y por mayoría absoluta, mantuvo los mandatos de seis años y estableció que la remoción deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con la aprobación previa del Senado, también por mayoría absoluta. Diputados quedó fuera de ese trámite.

Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

La modificación fue blindada por el peronismo en la Cámara alta, que prestó sus votos para la votación en particular para que ese aspecto quede aprobado con dos tercios. Otro cambio también elimina la participación con voz del ministro de Economía en las reuniones del directorio.

Esa votación definió el desenlace. Diputados necesitaba la misma mayoría para insistir con su versión original , y el oficialismo no contó con el apoyo del peronismo para revertirlo. El 28 de octubre, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda firmó dictamen para aceptar los cambios, con 44 firmas sobre 69 presentes. La diputada nacional Silvana Giudici (LLA) ratificó entonces la “voluntad del bloque de llevar al recinto la corrección que viene del Senado”.

El camino al recinto tuvo un último traspié: el 18 de noviembre, la sesión especial convocada para la sanción se cayó por falta de quórum, con 126 diputados presentes. Este jueves, el oficialismo abrió la sesión con 129 diputados en sus bancas, el número exacto que exige el reglamento, y puso la Carta Orgánica primera en el orden de tratamiento.

Lo que viene

Con la ley sancionada, el Gobierno queda en condiciones de avanzar en el Senado con el pliego de Bausili, a quien busca ratificar al frente de la entidad bajo las nuevas reglas de designación. La reforma del Banco Central es, además, la primera pieza de un paquete más amplio que Milei anunció en la misma cadena nacional: el “grillete fiscal”, una regla que paralizaría las actividades no esenciales del Estado ante déficits sucesivos, y las reformas del mercado de capitales y de seguros.

Reunion de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina. en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 9 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

“Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, dijo el Presidente aquella noche. Y cerró con la idea que el Gobierno eligió para la reforma: que, en conjunto, esas leyes “pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación y decadencia”.

Una definición pendiente del oficialismo sobre el pliego de Bausili es si el plazo de su nombramiento -que sería en el 2027- descontaría su actual designación de los 6 años de mandato o si ese tiempo comenzaría a correr desde cero, una vez aprobado por primera vez tras la reforma.