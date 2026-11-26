La conducción de la política económica brasileña se convirtió en una de las principales incógnitas para los mercados desde que Luiz Inácio Lula da Silva se encaminó a un cuarto mandato. Las dudas sobre el rumbo fiscal y la evolución de las cuentas públicas habían alimentado la incertidumbre entre los inversores, que buscaban señales de continuidad en el control del gasto.

En ese escenario, el presidente brasileño designó al banquero Luiz Carlos Trabuco, actual presidente del Consejo de Administración de Bradesco, como futuro ministro de Hacienda. La decisión fue recibida con optimismo por los mercados, que interpretaron su llegada como una señal de mayor compromiso con la disciplina fiscal.

Carlos Trabuco, actual presidente del Consejo de Administración de Bradesco Fuente: archivo El Cronista

La reacción se reflejó en la Bolsa de São Paulo, que este jueves subió 6,07% y cerró en 176.799 puntos. El movimiento se produjo mientras circulaban las versiones sobre la elección de Trabuco y se confirmó el interés de Lula en incorporarlo al equipo económico. Según Reuters, el banquero aceptó la invitación del mandatario.

Quién es Luiz Carlos Trabuco

Trabuco es uno de los principales referentes del sistema financiero brasileño. Actualmente preside el Consejo de Administración de Bradesco, uno de los mayores bancos privados del país, y mantiene una relación de larga data con Lula.

Trabuco construyó toda su carrera dentro de Bradesco, al que ingresó en 1969. Ocupó cargos directivos desde 1984 y llegó a la presidencia ejecutiva en 2009. Su formación académica se aparta del perfil habitual de los ejecutivos financieros: se graduó en Filosofía en la Universidad de São Paulo y realizó un posgrado en Psicología Social. También ocupó posiciones de conducción en entidades representativas del sector, como la Confederación Nacional de Instituciones Financieras y la Federación Brasileña de Bancos.

Su posible llegada a Hacienda había comenzado a generar expectativas desde el miércoles, cuando trascendió que el presidente lo había sondeado para ocupar el cargo. La posibilidad de que un ejecutivo con trayectoria en el sector bancario conduzca la política económica fue interpretada por los inversores como una señal favorable.

La expectativa también se apoyó en la búsqueda de un perfil capaz de transmitir credibilidad al mercado en materia fiscal. En las últimas semanas, las preocupaciones por el gasto público y la sostenibilidad de las cuentas habían presionado sobre los activos brasileños y sobre el real.

Por qué reaccionaron los mercados

La suba de la Bolsa no respondió únicamente a la perspectiva de un cambio en Hacienda. Los inversores también recibieron un dato de inflación que reforzó las expectativas de una desaceleración de los precios.

La inflación previa de noviembre registró un avance de 0,22%, frente al 0,34% de octubre, según los datos divulgados por el Gobierno brasileño. El resultado contribuyó a mejorar el clima financiero y se sumó a las expectativas sobre el futuro equipo económico.

El Ibovespa, principal índice de la Bolsa de São Paulo, avanzó 6,07% y encadenó su segunda jornada consecutiva de ganancias. Entre las acciones más negociadas se destacaron las preferenciales de Bradesco, que subieron 9,02%.

El Ibovespa, principal índice de la Bolsa de São Paulo, avanzó 6,07% y encadenó su segunda jornada consecutiva de ganancias. Fuente: archivo El Cronista

Las mayores alzas correspondieron a la constructora MRV, con una valorización de 14,9%, y a la empresa de alquiler de vehículos Localiza, cuyos papeles avanzaron 14,8%.

El movimiento también alcanzó al mercado cambiario. El real se apreció 1,25% frente al dólar y terminó la jornada en 5,743 reales para la compra y 5,744 para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.