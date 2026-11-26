El economista Fausto Spotorno pasó por Sin Manual en El Cronista Stream y explicó por qué, a su entender, el contexto externo pesa tanto como las decisiones locales, qué margen real tiene el Gobierno y qué lectura hace de lo que viven hoy las empresas y la clase media.

Spotorno afirmó que a la transición entre el modelo de gobierno anterior y la administración de Javier Milei hay que sumarle “el ruido natural de la economía argentina y el ruido internacional, que es mucho más grande”.

En ese sentido, fue claro con su diagnóstico: “Es uno de los escenarios más complicados para Argentina que nos podía tocar. A ver, podría haber sido peor, pero por suerte no estamos...”.

Marcó tres variables. Los commodities están bien, gracias a que “dimos vuelta la balanza energética” y a un “súper El Niño” que empuja los precios. Pero el costo del capital es otro tema: “Las tasas de interés son muy altas, y es muy costoso invertir plata”.

A eso se suma la inteligencia artificial, que “se está llevando casi todo lo que hay para invertir”. Según su estimación, en 2027 se esperan inversiones por “1,1 billón de dólares” en IA, “casi dos PBI de Argentina”. Con ese panorama, advirtió a quien quiere invertir en el país: “Primero me cuesta 8% en dólares empezar a hablar el capital, y encima tenés elecciones, hay un montón de líos”.

¿Por qué no llega la plata de Wall Street?

Spotorno insistió en que Argentina no se entiende mirándose solo a sí misma. “Mis charlas siempre van a empezar por el escenario internacional, porque no vas a entender nunca la Argentina simplemente mirando a la Argentina”, dijo. Recordó que cuando Mauricio Macri asumió, la tasa mundial era “menos del 1%”, y que entonces aparecía “el pibe tipo El Lobo de Wall Street” diciendo que tenía “un país en el traste del mundo que te da 12%”.

Hoy, con una tasa de Estados Unidos que ubicó en el 6% anual, la película es otra: “Aparece un señor grande con anteojitos, tipo Warren Buffett”. Y concluyó: “Por más que te felicitan en Wall Street, no te ponen un mango, porque no lo necesitan. Si yo ya estoy consiguiendo 7 u 8% comprando el bono del Tesoro americano y alguna acción de IA, ya estoy”.

Las herramientas que le quedan al Gobierno

Ante la pregunta de hasta dónde puede intervenir el Gobierno sobre la microeconomía, Spotorno respondió con una condición: “¿Sin romper nada? Si yo quiero ganar las elecciones el año que viene, te lo hago. Después vemos qué quedó”. Si no se quiere romper nada, dijo, “no tiene muchas herramientas”.

Explicó que un Estado nacional tiene “dos instrumentos fundamentales”: la política fiscal y la política monetaria. “El gran problema en Argentina es que esos dos instrumentos los rompió”, afirmó. A su juicio, el sistema colapsó en 2023 porque “no había forma de financiar el déficit” y “la política monetaria también estaba rota: nadie quiere los pesos”.

Para graficarlo, usó una metáfora futbolera: “Es como decir: vas al Mundial y ya a Messi no lo tenés, no tenés a Lautaro Martínez. Ya te quedan los suplentes”. Por eso el Gobierno hoy busca “instrumentos alternativos chiquititos”, como estirar plazos fijos del Banco Nación para créditos de autos o hipotecarios.

Sobre los encajes bancarios, reconoció que “quedaron unos encajes muy altos”, y que eso “significa poco crédito, porque hay una parte de la plata depositada que no se puede prestar”. El Gobierno, agregó, espera que la demanda de dinero se recupere, “pero la demanda de dinero no se está recuperando”.

Frente a la idea de que el Presidente podría cambiar de rumbo, Spotorno fue contundente: “Tiene razón en el largo plazo, de eso estoy seguro. Yo lo que quiero que se entienda es que no hay herramientas mágicas. No es que gane otro y te pueda resolver el problema”.