La reforma de la Carta Orgánica del BCRA es un hecho.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con 141 votos afirmativos, ninguno negativo y 99 abstenciones. La sanción llegó en segunda revisión, después de que la Cámara baja aceptara las modificaciones que había introducido el Senado , y fue el primer tema de la última sesión del período ordinario.

Para el Gobierno es la pieza institucional central de su programa económico: el presidente Javier Milei la definió como “la más importante” de esta etapa .

El texto había obtenido media sanción en Diputados el 26 de agosto y el Senado lo aprobó con cambios a fines de septiembre. Como las modificaciones de la Cámara alta se aprobaron por dos tercios, Diputados necesitaba esa misma mayoría para insistir con su versión original. El oficialismo no la tenía, ya que el peronismo no acompañó esa posibilidad. Por eso, la única salida era aceptar el texto del Senado.

Los cambios que trae la reforma del BCRA

El primer cambio es el mandato. La nueva ley establece que la misión “primaria y fundamental” del Banco Central es preservar el valor de la moneda. De esta manera, la norma vuelve a la situación previa a la reforma de 2012, impulsada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner por la entonces presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.

Aquella modificación había ampliado a cinco las funciones del organismo: estabilidad monetaria, estabilidad financiera, fomento del empleo, desarrollo económico y equidad social . “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento”, sostuvo Milei al presentar el proyecto.

Fin del financiamiento al Estado

El segundo eje es la prohibición expresa de que el BCRA financie al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios. En concreto, desaparecen los adelantos transitorios y se bloquea la compra de títulos públicos en el mercado primario, es decir, en las licitaciones del Tesoro. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, fue terminante ante el Senado sobre los adelantos: “Resultaron ser permanentes, lejos de ser transitorios”.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili. Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

La ley también prohíbe emitir letras intransferibles, el instrumento mediante el cual el Tesoro tomaba dólares de las reservas para cancelar vencimientos de deuda. Se trata de un título público que no puede venderse en el mercado secundario, por lo que su valor es bajo . Además, se elimina el concepto de reservas de libre disponibilidad y se crea un mecanismo para cancelar de forma progresiva las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados.

Las ganancias, solo para pagar deuda

El tercer punto a destacar es el régimen de utilidades. Solo se computarán ganancias operativas reales, y no las que surjan de variaciones cambiarias o del precio del oro. Esos resultados deberán acumularse hasta alcanzar al menos el 50% del capital de la entidad. Recién el remanente podrá girarse al Tesoro, y únicamente para cancelar deuda.

El punto más discutido: las reservas como garantía

El artículo que concentró las objeciones de la oposición en el Senado fue el 13. Faculta al BCRA a usar sus activos de reserva , incluidos el oro y las divisas , como garantía o prenda para obtener líneas de crédito internacionales. El mismo artículo incorpora a la Carta Orgánica la inembargabilidad de las reservas, una protección que hasta ahora figuraba en el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad.

El debate se cruzó con el traslado de parte del oro de la entidad al Banco de Pagos Internacionales (BIS). Senadores del PJ presentaron una denuncia contra Bausili, quien defendió que todos los movimientos están documentados y auditados, aunque la controversia reflotó este jueves con la presentación de un nuevo informe por parte de la AGN.

Qué cambió en el Senado: quién remueve al directorio

La modificación más relevante del Senado fue el mecanismo de remoción de las autoridades. La versión de Diputados exigía los dos tercios de ambas cámaras para remover al presidente y al directorio del BCRA, el blindaje que Milei había anunciado para protegerlos de “los atropellos de la política”.

La Cámara alta lo reemplazó por un esquema distinto: los nombramientos requieren el acuerdo solamente del Senado, por mayoría absoluta, y los mandatos se mantienen en seis años. La remoción deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con aprobación previa del Senado, también por mayoría absoluta, es decir, 37 votos. Diputados queda fuera del trámite.

El Senado también eliminó la participación con voz del ministro de Economía en las reuniones del directorio.