Un mecánico completa una planilla durante la revisión de un auto.

Mantener un auto en buenas condiciones implica prestar atención a distintos componentes. Las cubiertas, los frenos y la batería requieren controles periódicos, pero existe una tarea especialmente importante para proteger el motor: realizar el cambio de aceite y filtros en los intervalos recomendados por el fabricante.

El lubricante cumple varias funciones durante el funcionamiento del vehículo. Además de reducir la fricción entre las piezas metálicas, contribuye a controlar la temperatura, mantener los componentes limpios y protegerlos frente al desgaste. Por eso, su elección y reemplazo forman parte de los cuidados fundamentales para prolongar la vida útil del motor.

En un artículo publicado en el sitio oficial de AAA Automotive, titulado 10 Car Maintenance Tips to Help Prevent Major Repairs, se explica que cambiar regularmente el aceite contribuye a mantener lubricados los componentes del motor, controlar su temperatura y eliminar contaminantes. La publicación también advierte que descuidar este mantenimiento puede provocar sobrecalentamiento y aumentar el riesgo de daños en piezas internas, como pistones y cojinetes.

Por qué el cambio de aceite es fundamental para la vida útil del motor

Con el uso, el aceite queda expuesto a temperaturas elevadas, procesos de oxidación y contaminantes generados durante la combustión. Estas condiciones pueden modificar sus propiedades y reducir su capacidad de protección. Por eso, no alcanza con comprobar que el motor tenga suficiente lubricante: también es necesario respetar los períodos de recambio.

Mecánico vierte lubricante Elaion en el motor de un vehículo. YPF Boxes

En este contexto, YPF desarrolló ELAION AURO, una línea de lubricantes diseñada para responder a las exigencias de los motores modernos. Su tecnología EXTRADRIVE está orientada a brindar protección contra el desgaste, contribuir a la limpieza de los componentes internos y favorecer el control térmico durante el funcionamiento del motor.

Entre los atributos que destaca la documentación técnica de la compañía se encuentran la resistencia a la oxidación, el control de depósitos y contaminantes y la protección de las superficies sometidas a condiciones exigentes. Estas propiedades contribuyen a mantener una lubricación adecuada, siempre que se utilice la formulación compatible con las especificaciones del vehículo.

Qué normas debe cumplir un lubricante para proteger correctamente el motor

No todos los aceites ofrecen las mismas prestaciones ni están diseñados para las mismas motorizaciones. El American Petroleum Institute (API), en su Motor Oil Guide, explica que los lubricantes deben seleccionarse considerando tanto su grado de viscosidad SAE como las categorías de desempeño exigidas por el fabricante. Estas normas permiten identificar productos que cumplen determinados requisitos de protección y funcionamiento.

La línea ELAION AURO contempla distintas formulaciones desarrolladas para responder a requerimientos específicos de los fabricantes de vehículos. Además, cumple con las normas internacionales de calidad y especificaciones particulares de determinadas motorizaciones.

El mantenimiento adecuado también requiere respetar los intervalos de cambio establecidos para cada modelo, ya que no existe una frecuencia universal aplicable a todos los vehículos. Controlar periódicamente el nivel de aceite, utilizar un producto compatible y reemplazarlo cuando corresponde son medidas que ayudan a prevenir el desgaste prematuro.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.