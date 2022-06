Cuánto dura un bear market: las caídas y recesiones en Estados Unidos tienen principio y fin

Las acciones en Wall Street se encuentran bajo fuerte presión este año debido. El Nasdaq y el S&P500 se encuentran operando en terreno de mercado bajista.

El mercado teme a una recesión y los inversores proyectan que las chances de ocurrencia de la misma se han incrementado.

La duración y profundidad de los mercados bajistas podrían ser indicadores.

En bear market

En lo que va del año, el Nasdaq pierde 29,2%, el S&P500 retrocede 20,8% y el Dow Jones baja 16,1%. Así, tanto el S&P500 como el Nasdaq se encuentran operando en zona de mercado bajista, 20% debajo de sus máximos históricos, entendiendo a un bear market cuando el índice baja más de ese guarismo respecto de sus máximos históricos.

Las bajas en las acciones surgen a partir de los cambios en la política monetaria de la Fed a causa de una mayor inflación.

La inflación se ubica en 8,6%, su mayor valor en más de 40 años, lo cual fuerza a la Fed a subir la tasa y quitar estímulos.

Esto provoca una caída en el mercado de bonos y también de acciones, empujando a Wall Street a un bear market generalizado .

Cuánto dura un bear market

En momentos en que las acciones caen, los nervios en el mercado se incrementan debido a que las pérdidas se acumulan.

En ese escenario, resulta clave analizar tanto la longitud temporal de los mercados bajistas como la magnitud de la caída.

Según datos del CFRA, desde 1946 el S&P500 cayó 32,7% durante los mercados bajistas.

En ese ránking, el mercado bajista de 2007-2008 fue el más sangriento, con una baja del 55%.

Los bear market del estallido de la burbuja puntocom y de los años '70, tras la crisis del petróleo, también mostraron pérdidas cercanas al 50%.

El mercado bajista previo al actual fue el del 2020, con la crisis del COVID, en la cual el mercado cayó 33%, siendo el mercado bajista más corto de la historia.

La caída en las acciones demuestra un deterioro en las expectativas de crecimiento a mediano plazo para la economía americana.

Muchos inversores comienzan a especular con las chances de una mayor recesión a medida que la Fed sube la tasa.

"La suba de tasas de la Fed y los malos resultados de los indicadores económicos publicados aumentaron el pesimismo de los inversores. Las perspectivas de crecimiento y de inflación empeoraron", confirmaron desde Cohen.

Por su parte, recientemente, los economistas de Goldman Sachs redujeron sus previsiones de crecimiento de los Estados Unidos desde el tercer trimestre del año hasta el primer trimestre de 2023.

El banco de inversión americano prevé un crecimiento trimestral del 1,75%, 0,75% y 1%, respectivamente, en cada periodo.

Además, han aumentado las probabilidades de entrar en recesión el próximo año en un 30%, frente al 15% anterior , con serias chances de que si no se da en el primer trimestre de 2013, suceda en el segundo.

Nicolás Max, director de Asset Management de Criteria advirtió que si bien todavía los indicadores adelantados no muestran un aumento significativo de las chances de una recesión, el mismo no es un escenario que haya que descartar.

"Son más las veces que al ajuste de tasas de la Fed, sobrevino una recesión que las veces que no. De todos modos, la diferencia entre crecer poco y tener una recesión no es tan dramático. Es decir, por el hecho de que se dé una recesión no hay que rasgarse las vestiduras. Como la economía viene fuerte, a lo sumo podremos ver una recesión suave y corta", dijo.

Duración y profundidad de los mercados bajistas

Según el estudio de Schroders, desde 1900 a la fecha hemos visto 21 mercados bajistas que en promedio han durado 19 meses, con una caída promedio del 37%.

Cuando el mercado bajista antecede una recesión, el proceso bajista en las acciones tiende a ser más largo, con un total de 24 meses y una perdida promedio del 40% para las acciones.

En cambio, cuando no se observan recesiones, el proceso correctivo solo dura ocho meses, con una baja promedio del 28%

Tanto la profundidad como tamaño de la baja en las acciones podría definir también las chances de ver una recesión en los EE.UU.

Tina Fong, Strategist de Schroders, explicó que a medida que los bancos centrales de todo el mundo aumentan las tasas de interés en respuesta a una inflación muy alta, los inversores aumentan sus preocupaciones por los riesgos de recesión.

"Por lo general, las recesiones económicas han sido desencadenadas por el endurecimiento de la política monetaria. Si bien actualmente no estamos pronosticando una recesión en EE.UU., los riesgos están sesgados hacia que veamos una. La venta masiva en las acciones en el período previo y posterior las subas de tasas ha intensificado los temores de un aterrizaje económico forzoso", comentó la estratega de Schroders.

En su estudio, Fong advierte que el mercado bajista es una variable a monitorear y que cuanto más dure el bear market actual, más chances habrá de una recesión en EEUU.

"De cara al futuro, cuanto más dure la baja y más profunda sea la caída de los precios, especialmente en un contexto en el que la Fed está subiendo los tipos de interés, mayor será el riesgo de recesión", alertó.

En el informe de la estrategia de Schroders se advierte que desde la década de 1900, la economía de EE.UU. solo ha logrado evitar una recesión el 30% de las veces cuando se ha producido un mercado bajista.

Con una conclusión similar, según datos de LPL Research, desde 1945 a la fecha, el S&P500 ingresó en bear market anticipando una recesión en nueve oportunidades.

En ese contexto, en promedio el bear market duró más tiempo (15.2 meses) y generó una caída mayor (34,8%) respecto de caídas en el mercado en un escenario de no recesión (sin recesión, el bear market dura menos de un año y el S&P500 cae 30% en promedio).

Finalmente, desde el banco de inversiones, Charles Schwab explicaron que los mercados bajistas no duran demasiado en el tiempo.





El Schwab Center for Financial Research analizó los mercados alcistas y bajistas para el S&P 500 desde finales de los años 60 y descubrió que el bull market promedio dura aproximadamente seis años, con un rendimiento acumulativo promedio de más del 200 por ciento.

En cambio, agregaron que, el mercado bajista promedio tiende a durar aproximadamente 15 meses, generando una pérdida acumulada promedio del 38,4%.