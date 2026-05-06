Al cierre de los mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.360. Esta cifra señala una variabilidad de 4,78% en relación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar oficial presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se sitúa en 3, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este incremento refleja un interés creciente por la divisa, posiblemente impulsado por factores económicos y de mercado que han favorecido su apreciación recientemente. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 56.12%, es notablemente mayor que la volatilidad anual del 32.53%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).