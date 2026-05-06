Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.2282 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.85%. En la última semana, la cotización del Dólar cayó un 1.74% y en el último año acumula un descenso del 10.08%, mostrando una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia bajista: seis caídas y cuatro alzas, con rebotes breves a mitad del período y otro puntual antes de cerrar con dos descensos consecutivos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha alcanzado el 9.42%, superando la volatilidad anual del 8.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento en comparación con los días anteriores. Este incremento se ha observado en los últimos dos días, lo que indica que el interés en la divisa está en ascenso. La estabilidad económica y la confianza en el mercado pueden haber influido en este comportamiento favorable. Sin embargo, es crucial seguir de cerca los próximos movimientos para determinar si esta tendencia se sostiene o se revertirá. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.