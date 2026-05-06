El economista Nicolás Gadano, jefe de Empiria Consultores, estuvo este miércoles como invitado en Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde analizó el presente del programa económico de Javier Milei y destacó que todavía hay una serie de cuestiones pendientes a resolver. Uno de los desafíos que marcó tuvo que ver con el argumento oficial que atribuye los problemas actuales de la economía al ´riesgo kuka´. Sostuvo que “Argentina tiene un problemón” y explicó que existe una percepción real entre los actores relevantes de que la alternativa política en un balotaje el año próximo podría ser “una opción populista que pueda destrozar todo”. Una apreciación que, a su juicio, genera desconfianza y actúa como un techo para la mejora de los activos argentinos en el exterior. “Nosotros no tenemos consensos básicos como poseen el resto de América Latina”, planteó. Sin embargo, Gadano consideró que esto no debe ser usado como un pretexto por el Gobierno para no dar resultados. “No puede ser una excusa para que entonces todo sea atribuido a ese problema y entonces el Gobierno no tenga responsabilidades”, aseguró. Asimismo, subrayó que “la situación política comienza a mezclarse con la economía”. Para el especialista, hay un contexto donde la paciencia social disminuye ante una situación económica, lo que genera menos tolerancia ante ruidos políticos. Respecto al acceso de Argentina al mercado internacional de bonos, Gadano sugirió una desconexión entre las expectativas del Presidente y la visión de los inversores. “A veces Milei parece enojado con la realidad”, sentenció en alusión a la frustración oficial porque el indicador no perfora los 500 puntos. Otro frente crítico que remarcó fue la actividad económica. En este apartado, el analista describió un escenario de crecimiento débil y muy heterogéneo. Mientras sectores como la energía, los hidrocarburos y la minería muestran dinamismo, la industria manufacturera y la construcción (tanto pública como privada) se encuentran “muy abajo”, perdiendo puestos de trabajo. Finalmente, Gadano analizó la dificultad del Gobierno para perforar el piso del 2% de inflación mensual y lo atribuyó a “componentes inerciales que al Gobierno le cuesta ver cómo resolver”. “El desafío es qué estrategia antiinflacionaria vas a tener o qué ansiedad vas a tener para que la inflación baje a un ritmo más rápido”, completó.