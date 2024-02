Cuáles son las provincias con mayor riesgo de default y cuántos dólares deben

El mercado teme que La Rioja contagie a otras provincias y se sumen a la decisión de no pagar los compromisos con los tenedores de títulos de deuda en dólares. Sobre todo, los distritos que exhiben mayor fragilidad en sus cuentas públicas, ahora agravadas por el recorte a los fondos coparticipables.

La Rioja es considerada la provincia con el peor perfil en materia de vulnerabilidad fiscal y financiera, por lo que no debió haber sorprendido a los inversores cuando el lunes pasado recibieron la noticia sobre la decisión de impago del vencimiento de uno de sus bonos en dólares, por apenas u$s 26 millones.

El distrito gobernado por Ricardo Quintela, férreo opositor al gobierno de Javier Milei, no es el único con debilidad en sus números. La provincia de Buenos Aires, conducida por otro de los principales opositores al oficialismo nacional, también encabeza el listado de las que exhiben los peores perfiles por su débil desempeño fiscal y financiero.

El gobernador Axel Kicillof enfrentará el próximo viernes un vencimiento de u$s 353 millones. Los inversores están expectantes a la decisión que tomará el líder provincial, que entre otras cosas es uno de los protagonistas del reclamo por el recorte en las transferencias de fondos de coparticipación hacia las provincias.

El distrito que gobierna Kicillof está considerado riesgoso por su dependencia de la Nación y el reciente recorte de fondos. Es el que acumula mayores vencimientos en los próximos seis meses. Además de los pagos de marzo, para septiembre está previsto otro por un monto similar (u$s 349 millones).

Excluyendo a Buenos Aires, la provincia que durante el próximo mes enfrentará los mayores pagos por vencimientos de deuda en dólares es Mendoza, que deberá abonar u$s 60 millones. Le siguen Río Negro y Jujuy, con compromisos por u$s 47 millones y u$s 31 millones, respectivamente.

Hasta fin de año, el total de pagos por deuda provincial asciende a u$s 1877 millones. Los mayores montos son los de Buenos Aires (u$s 702 millones), Córdoba (u$s 353 millones) y Chubut (u$s 130 millones). Los menores, los de Tierra del Fuego (u$s 7 millones), Santa Fe (u$s 17 millones), Jujuy (u$s 60 millones) y la CABA (u$s 67 millones).

Alto riesgo



Los analistas de Delphos resaltan que, en caso de que el gobierno de La Rioja le incumpla a los acreedores y caiga formalmente en cesación de pagos una vez termine el período de gracia, se convertirá en la primera provincia en defaultear su deuda desde los últimos canjes. No obstante, advierten, no será la única en hacerlo.

Facimex destaca que La Rioja fue la última provincia en reestructurar su deuda en los años de pandemia y, en caso de avanzar con un canje, sería el segundo default sobre estos mismos bonos de sólo dos años y medio. A la vez, advierte que podría generar un "efecto contagio" sobre otras provincias con debilidad fiscal y financiera.

La sociedad de Bolsa afirma que La Rioja es el distrito más vulnerable por su dependencia de la Nación y su flojo desempeño fiscal, que lo mantienen en el peor lugar desde 2018. Por sus débiles desempeños fiscal y financiero, le siguen la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Entre las mejores, ubica a la CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

"La provincia de Buenos Aires es la de mayor déficit primario y fiscal, con un elevado apalancamiento con alta exposición a acreedores privados y deuda en moneda extranjera. Su último canje fue más agresivo que otros distritos, tardó mucho más en completarse y no reestructuró todos los activos", destacó.

Los analistas de Outlier resaltan que el reciente recorte de fondos que se aplicó sobre la provincia de Buenos Aires la perfilan entre las más riesgosas en cuestión de pago de deuda. También por su dependencia de la Nación, le siguen Jujuy, Chaco y Misiones. En base al mismo criterio, entre los menos riesgosos señalan a la CABA, Córdoba y San Luis.

"La provincia de Buenos Aires hoy ve aumentado su perfil de riesgo debido a su alta dependencia de las transferencias discrecionales por parte del Gobierno Nacional, que ahora recortó. A esto se suma la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que creó el expresidente Alberto Fernández en 2020", agregaron.