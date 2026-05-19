Para Ferreres, el dólar debería ubicarse en diciembre en torno a $ 1715 para acompañar a la inflación.

En medio de especulaciones sobre el valor al que puede llegar el dólar a fin de año, el economista Orlando Ferreres , uno de los más escuchados de la City y quien supo ser mentor de Javier Milei, señaló que el tipo de cambio no refleja una paridad de equilibrio.

Durante una entrevista por Canal E, el titular de la consultora OJF & Asociados puso la lupa sobre la necesidad de un ajuste de la cotización para acompañar la inflación. En ese sentido, anticipó una cifra concreta al valor que debería tener la divisa a fin de año.

A cuánto debería cotizar el dólar a fin de 2026, según Ferreres

Para Ferreres, el dólar oficial, que actualmente ronda los $ 1400, debería ubicarse en diciembre en torno a $ 1715 para acompañar una inflación que, según sus cálculos, rondará el 2,5% mensual antes de bajar gradualmente al 1,5%.

“Para nosotros la inflación del año va a dar 30%, o sea un número parecido al de 2025”, añadió, y atribuyó ese número al reacomodamiento de los precios relativos que todavía presionan sobre el índice general.

Según el economista, la paridad teórica de equilibrio debería situarse hoy en los $ 2300 por dólar.

Para Ferreres, el dólar debería ubicarse en diciembre en torno a $ 1715 para acompañar a la inflación.

“Haciendo el cálculo para atrás, nos da un atraso de un 30% aproximadamente. Aplicado eso, daría los $ 1700 que estamos calculando que va a entrar para diciembre de este año”, precisó Ferreres.

Para explicar por qué es necesario comparar el dólar con la inflación, Ferreres recordó que el tipo de cambio compara el nivel de costos de dos países y mencionó como referencia el índice Big Mac, que mide el mismo producto en 124 países para detectar retrasos relativos. “Algo de atraso hay y yo creo que eso va a tener que corregirlo el Gobierno de acá a fin de año”, insistió Ferreres.

Finalmente, mencionó que el frente externo está ayudando a la Argentina gracias a la suba de precios en petróleo. No obstante, advirtió que la situación financiera global es volátil por los conflictos en el Estrecho de Ormuz, lo que lleva a seguir de cerca la liquidez del mercado local y la estrategia de tasas del Tesoro.

El mercado compartió su pronóstico para el dólar: qué valor espera para los próximos meses

En principio, los analistas de Focus proyectan un corrimiento constante de la divisa hacia fin de año: según el relevamiento, el consenso del mercado espera que el tipo de cambio oficial cierre 2026 en $ 1699,2 por dólar. Para 2027, la divisa estadounidense alcanzaría los $ 1956,6.

Así, los especialistas concuerdan que el tipo de cambio que mantendrá su sendero de depreciación administrada durante 2026.

Por su parte, en la último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de abril de 2026, los principales analistas del sector financiero ajustaron a la baja sus pronósticos sobre el rumbo del tipo de cambio.

Así, el informe, que agrupa las proyecciones de las consultoras y entidades bancarias más influyentes del país, revela una expectativa de mayor calma cambiaria frente a los sondeos previos.

En el corto plazo, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio nominal en $ 1410 por dólar para el promedio de mayo de 2026. Este dato representa una corrección a la baja significativa para la divisa, ya que la ubica $ 39 por debajo del relevamiento previo.

De cara al cierre del año, el consenso de los analistas encuestados por el BCRA pronostica que el tipo de cambio nominal cotizará a $ 1676 por dólar para diciembre de 2026.