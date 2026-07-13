Daniel Marx analizó el complejo escenario macroeconómico de la Argentina e hizo hincapié en la dinámica del tipo de cambio, la relación con los acreedores internacionales y la “economía a dos velocidades” durante una entrevista con el streaming Ahora Play.

Para el economista y exdirector del Banco Central, -elegido en el gobierno de Alberto Fernández para negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional-, el comportamiento actual del mercado refleja una dualidad de reglas impuestas por la autoridad monetaria.

Intervención cambiaria y devaluación: qué dice Marx

Respecto a la presión sobre el tipo de cambio, Marx destacó la presencia activa del organismo dirigido por Santiago Bausili: “Hay una intervención del Banco Central que hace que el tipo de cambio no se aprecie tanto. Hay reglas de juego que hacen que el tipo de cambio se aprecie por otro lado, y juega con las dos”.

En ese sentido, señaló que el mercado ya está arbitrando expectativas de ajuste: “Hay una tasa de interés local que está reflejando que va a haber alguna devaluación”, aunque matizó la tendencia global aclarando que, tras la reciente corrección internacional, “no está claro que el dólar se siga apreciando”.

Según su visión, salvo movimientos bruscos, el dólar “tendría que ir acompañando más o menos la inflación local”.

Inflación y metas fiscales para el Gobierno, según Marx

Marx se refirió también a la brecha entre las proyecciones oficiales y la realidad de los precios.

Afirmó que existe un “reconocimiento implícito y explícito de que la tasa de inflación va a ser superior a la que también se había anticipado en el presupuesto”.

Esta situación obligó a ajustes en la estrategia oficial: “Una política monetaria que algo se acomodó también a esta suba de precios, me refiero especialmente a la rebaja de encajes”.

Asimismo, observó una adaptación en las cuentas públicas, sugiriendo que “quizás el superávit primario de caja sea algo menor de lo anticipado”, aunque el Gobierno intenta transmitir que tiene “capacidad de financiarlo”.

La relación con el FMI: “Reducir la exposición”

Sobre la llegada de la directora del FMI a la Argentina, Marx fue categórico sobre la posición del organismo. “El Fondo va a querer reducir su exposición a Argentina relativamente rápido”, sostuvo, recordando que el país es el principal deudor en volumen y posee un múltiplo sobre su cuota “mucho más allá de lo que eran las pautas iniciales”.

Marx aclaró la naturaleza de las conversaciones técnicas: “La renegociación con el Fondo en realidad no es una reestructuración al estilo que se hace con bonistas, sino es una negociación de un nuevo programa. El programa ese implica condiciones, implica supervisión más cercana”.

Además, advirtió que el costo de tomar dinero del organismo hoy “es comparable con lo que puede ser una alternativa de mercado”.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en la sede del FMI Ministerio de Economía

De cara al ciclo electoral, el economista subrayó que el Gobierno busca principalmente “dar algo más de confianza” para mitigar la salida de capitales. “Dando confianza se mantiene por lo menos la oferta de crédito, se mantienen fondos acá”, explicó.

Finalmente, Marx analizó el impacto social de los sectores en caída frente a los sectores extractivos en auge, lo que define como una transición que depende de la expectativa de la gente: “Si hay un sector que decae y otro sector que no, y es capaz de absorber a las personas que resultan expulsadas, se puede hacer esta transición de manera mucho más suave. Si no hay horizontes favorables, empieza a sentirse en el tejido social”.