Este lunes, 13 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3242.38 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,11%.

En el mercado del Dólar, la cotización retrocedió -2.87% en la última semana y -16.34% en el último año, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, la cotización del Dólar mostró una leve tendencia bajista: prevalecieron las caídas, hubo breves recuperaciones y no se registraron días sin cambios, cerrando el período con un descenso moderado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.77%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.22%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3242.3799 pesos colombianos, deberán pagar 324237.99 pesos colombianos; por 200 dólares, 648475.98; y por 500 dólares, 1621189.95.