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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 13 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este lunes, 13 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9402 - Niño

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 13 de julio

 1°9402 11°3610
 3486  12°4853
 3°9593 13°0867 
 5135  14°1045 
 8364  15°7113 
 6°2599  16°4952
 5331  17°1839 
 3601  18°2710 
 0834  19°2320 
 10°0167 20°1555 

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¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño simboliza inocencia, nuevos comienzos y tu parte vulnerable. Invita a cuidar, crear y recuperar la espontaneidad.

Si aparece triste o perdido, señala carencias emocionales o temores a la responsabilidad; si está alegre, anuncia esperanza y crecimiento.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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