Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 13 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este lunes, 13 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9402 - Niño

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 13 de julio

1° 9402 11° 3610 2° 3486 12° 4853 3° 9593 13° 0867 4° 5135 14° 1045 5° 8364 15° 7113 6° 2599 16° 4952 7° 5331 17° 1839 8° 3601 18° 2710 9° 0834 19° 2320 10° 0167 20° 1555

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño simboliza inocencia, nuevos comienzos y tu parte vulnerable. Invita a cuidar, crear y recuperar la espontaneidad.

Si aparece triste o perdido, señala carencias emocionales o temores a la responsabilidad; si está alegre, anuncia esperanza y crecimiento.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.