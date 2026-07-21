El Gobierno avanza con una profunda reforma del mercado de capitales, bautizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) como un “Big Bang” regulatorio. Las nuevas normas buscan aumentar el volumen en la plaza local, agilizar y desregular las emisiones y los trámites para que el financiamiento crezca en la Argentina.

“El trabajo de desregulación y modernización del mercado de capitales realizado en estos años ya tiene resultados notorios. Hay un crecimiento del 90% en el volumen del mercado desde el inicio de la gestión. El financiamiento durante 2025 a precios constantes de junio de 2026 alcanzó los $ 57,4 billones”, aseguró el vocero presidencial Adrián Ravier.

En el Gobierno destacan que ese crecimiento está impulsado por una “desregulación masiva de trámites”. Entre otras medidas, se reemplazó el trámite de aprobación previa por el de aprobación automática. Asimismo, se bajó el monto de disponibilidad de inversiones para los inversores calificados, que pasa de 350.000 a 200.000 UVA.

La desregulación buscó dar “un acceso más ágil al mercado de capitales con una notable reducción de trámites” y aplica a las emisiones de Obligaciones Negociables, acciones, fideicomisos y Fondos Comunes de Inversión abiertos y cerrados en los casos en los que la emisión sea inferior a los 100 millones de UVA para inversores no calificados y sin límite en el caso de los que estén dirigidos a los calificados.

En el caso de los FCI abiertos no se requiere autorización previa en ningún caso, es decir, para ningún tipo de inversor.

Las actualizaciones de Programas y Prospectos es optativa y no requiere más aprobación previa.

La normativa contempla la tokenización de todos los instrumentos que se emitan bajo este nuevo régimen, que lo que hace es simplificar los procesos para los emisores.

Además, incorpora un nuevo Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado, que permite a las emisoras acceder a montos superiores sin necesidad de transitar procedimientos de revisión previa, manteniendo al mismo tiempo estándares elevados de información y transparencia que las emisoras del Régimen General.