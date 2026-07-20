Caras sonrientes de los ejecutivos del mercado se vieron en el 172 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En lo que va de julio, según cuentan en los principales bancos, la mora en individuos, que comprende préstamos personales y tarjeta de crédito, viene bajando.

La razón radica en las refinanciaciones que empezaron a hacer los bancos, que ya abarcaron al 25% del total de los deudores. A medida que van pagando, dejan de ser morosos. El gran tema que tienen los bancos privados es que las ocultan, en algún sentido, ya que no las quieren promocionar.

Refinancian

La razón es lógica: dan el doble de plazo y bajan la tasa a la mitad, de modo que el negocio sería no pagar para poder estar en mora y, así que lo refinancien. Por eso es que van uno a uno, caso por caso, pero no quieren poner la oferta en voz alta.

“A mi entender las tasas de mora están cediendo porque los bancos y las fintech entendieron el juego a tiempo y salieron a reestructurar carteras con un pragmatismo absoluto”, advierte Maximiliano Ramírez, titular de Lambda Consultores.

Planes

A su juicio, es una gran noticia que el sector privado tenga la madurez técnica y las espaldas regulatorias para ofrecer planes de refinanciación eficientes antes de que el agua le llegue al cuello a las familias.

“Esto demuestra que la banca local no quiere ejecutar garantías ni acumular previsiones, sino mantener vivos a sus clientes para el día después. El reverso crítico de esta lógica es que estamos ante una mejora estrictamente contable y de corto plazo”, detalla.

Bypass financiero

Al refinanciar un crédito que venía golpeado, la estadística se limpia de inmediato y vuelve a figurar en situación normal en los balances agregados. Es un bypass financiero saludable que da un respiro clave, pero no deja de ser un analgésico. El verdadero partido se juega en la macroeconomía.

“Esto es si la estabilización no viene acompañada de una recuperación de los ingresos reales y una mayor fluidez en la demanda interna, este puente técnico que tendieron los bancos se va a quedar sin orilla y la deuda acumulada volverá a presionar con más fuerza en los próximos meses”, revela Ramírez.

Tasas

“Hemos hablado con los bancos y están apuntando a refinanciar deudas a más largo plazo y a tasas más bajas. Es lógico porque el año pasado hubo una suba fuerte de tasas”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo, cuando fue consultado sobre lo que harán ante los niveles de morosidad récord.

“Fue porque los bancos empezaron a actuar de bancos nuevamente. Antes captaban depósitos y prestaban al Tesoro o al Banco Central. El crédito aumentó fuertemente en estos dos años y, como parte de esto, la mora subió porque las tasas en su momento fueron muy muy altas”.

Banco Nación

En sintonía, el Banco Nación lanzó una nueva línea de consolidación de deudas en UVA que permite unificar todas las obligaciones que los clientes registran en el sistema financiero, tanto en el BNA como en otras entidades, en un solo préstamo con cuotas mensuales.

La línea ofrece montos de hasta $ 100 millones, plazos de hasta 10 años y una tasa UVA+12% nominal anual para deudas desde 30 a 90 días de atraso y de UVA+14% TNA para deudas con más de 90 días de atraso en situación irregular, con una relación cuota-ingreso de hasta el 25%. Está destinada a clientes que perciben sus haberes en el Banco o que trasladen su acreditación a la entidad.

Ciudad

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que pone topes de tasas de interés del 35% y plazos mínimos de 24 meses para que los bancos refinancien deudas de morosos.

Busca aliviar las finanzas de los porteños que estén calificados por la Central de Deudores del Banco Central en situación 2 y 3, es decir, con retrasos en el pago de entre 60 y 180 días.

El programa busca regularizar pasivos existentes, sustituir deudas de alto costo financiero por financiamiento en condiciones más accesibles y contribuir a la estabilidad.