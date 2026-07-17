CNV acelera la reforma y abre un debate en la City: ¿La regulación debe adelantarse al desarrollo del mercado?
Mientras algunos actores de la City advierten que los cambios avanzan más rápido que el desarrollo de la plaza local, otros sostienen que esa es justamente la forma de sentar las bases para un mercado más profundo y sofisticado.
La final del Mundial definirá al nuevo campeón y pondrá en juego un negocio multimillonario. La FIFA alcanzará ingresos récord, AFA ya aseguró una cifra histórica y los clubes y jugadores cobrarán su parte