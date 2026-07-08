En esta noticia En la antesala de operar como banco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este lunes con David Vélez Osorno, fundador y director ejecutivo de Nubank (Nu), encuentro en el que la fintech reafirmó su compromiso de invertir u$s 4,200 millones en México entre 2026 y 2030, en momentos en que espera la autorización definitiva para iniciar operaciones como banco, como lo adelantamos en El Cronista en febrero de 2026.

“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de u$s 4,200 millones para el periodo 2026-2030 en nuestro país”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

El plan de inversión había sido anunciado originalmente en febrero de este año como parte de la estrategia de expansión de Nu en México, uno de sus mercados prioritarios en América Latina. La reunión con la presidenta sirvió para refrendar ese compromiso en una etapa decisiva para la compañía.

En la antesala de operar como banco

Nu ya obtuvo la autorización para constituirse como banco en México, aunque todavía espera la aprobación final de las autoridades regulatorias para iniciar operaciones bajo esa figura, un proceso que se encuentra en su fase final.

Convertirse en banco permitirá a la firma ampliar su portafolio de productos financieros y competir en igualdad de condiciones con las instituciones tradicionales. La apuesta llega en un mercado donde la banca digital ha acelerado su crecimiento en los últimos años, impulsada por una mayor adopción de servicios financieros digitales y por la demanda de alternativas de bajo costo.

En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en nuestro país. pic.twitter.com/NZxnZARluA — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de abril Nu México, que actualmente opera como Sofipo, administraba activos por MXN$ 118,700 millones, equivalentes a más de la mitad de los MXN$ 216,100 millones que concentraba todo el sector.

En conjunto, Nubank suma 135 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, de acuerdo con cifras de la propia empresa.