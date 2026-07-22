El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que varias zonas de Misiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, debido a la llegada de un sistema de inestabilidad que provocará lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento, posible caída de granizo y abundante actividad eléctrica.

Tormentas con granizo, ráfagas y lluvias abundantes: qué espera el SMN

De acuerdo con el organismo nacional, el área bajo alerta será afectada por tormentas que podrían presentarse de forma aislada, aunque algunas alcanzarán una intensidad considerable.

Entre los principales fenómenos previstos se destacan:

Lluvias intensas en cortos períodos.

Caída de granizo de distintos tamaños.

Fuerte actividad eléctrica.

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Además, el SMN anticipa valores de precipitación acumulada de entre 70 y 90 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunos sectores.

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advierte por lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h en estas zonas de Misiones

Qué zonas estarán bajo alerta y cómo evolucionará el temporal

La advertencia alcanza principalmente al centro y sur de Misiones, mientras que también comprende parte del noreste de Corrientes.

Especialistas explican que un frente semiestacionario permanece sobre la región y, con el ingreso de una masa de aire frío desde el sur, comenzará a desplazarse lentamente hacia el norte. Esta situación favorecerá el desarrollo de tormentas fuertes durante gran parte de la jornada.

Los pronósticos también indican que podrían registrarse aguaceros de intensidad moderada a fuerte y episodios de lluvias torrenciales en forma localizada, especialmente durante las primeras horas del día.

Hasta cuándo seguirá el mal tiempo

Las condiciones de inestabilidad no terminarán con el paso de la primera jornada. Para el día siguiente todavía se esperan nuevas lluvias y tormentas, principalmente sobre el centro y norte de Misiones, aunque el tiempo tenderá a mejorar de manera gradual en el sur de la provincia.

Las temperaturas descenderán levemente con el avance del frente frío, dejando un ambiente más fresco respecto a los días anteriores.