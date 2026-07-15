El neobanco argentino Ualá incorporó a Tether como inversor, con un aporte de u$s 20 millones de dólares que forma parte de la ronda de financiamiento por u$s 197 millones de dólares de la compañía, dada a conocer en marzo de 2026 y liderada por Allianz X.

La ronda tiene el objetivo de acelerar el crecimiento de Ualá y expandir su ecosistema financiero en América Latina, donde ya atiende a más de 11 millones de clientes y opera con licencias bancarias en Argentina, México y Colombia.

Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, dijo en un comunicado que la participación de Tether es un impulso que les permite profundizar la inversión en tecnología para redefinir la experiencia financiera de millones de personas.

Tether, la empresa más grande de la industria de activos digitales y creadora de USDT, la stablecoin más utilizada y con mayor liquidez del mundo, se ha consolidado como un líder global en infraestructura digital.

En noviembre de 2025, Tether realizó una inversión en Parfin, empresa brasileña especializada en infraestructura para instituciones financieras que permite la custodia de activos digitales, tokenización, trading y administración de activos digitales.

El objetivo de esa inversión, declarado por Tether, fue acelerar el uso institucional de USDT en América Latina.

También en Brasil, el 7 de julio de 2026, Tether anunció una inversión de u$s 20 millones de dólares en Mercado Bitcoin, considerado uno de los mayores actores de servicios financieros on-chain de Latinoamérica.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, declaró en el comunicado de esta inversión que el crecimiento de Ualá “refleja la enorme demanda en toda la región de servicios financieros que sean más accesibles, eficientes y diseñados en función de las necesidades de los consumidores”.

El respaldo de Tether se suma a un grupo de inversores globales nuevos y existentes que apostaron por la compañía en su última ronda en marzo de este año, en la que Ualá alcanzó una valuación de u$s 3.2 mil millones de dólares (previamente tenía una valuación de u$s 2.75 mil millones de dólares).