La suba del blue de 0,3% a $ 1555 provocó la vuelta del puré. Así se le conoce en la jerga a la diferencia que se puede hacer al comprar en el mercado oficial y revender en el paralelo.

El dólar oficial también subió 0,3%, pero mientras en el Banco Nación se fue a $ 1505, el promedio de las entidades que realiza el Central dio más bajo, $ 1502, ya que en grandes bancos como el Galicia, Santander, BBVA y Ciudad cerró a $ 1500, mientras en el Hipotecario, que resultó el más barato de todos, la pizarra terminó en $ 1494.

Por lo tanto, si se compra oficial a este precio y se lo revende en el blue al tipo de cambio comprador de $ 1535 se termina ganando $ 41 por cada divisa, lo que equivale a decir $ 41.000 cada u$s 1000.

Dólar puré

Cada vez que surge esta oportunidad de hacer puré en la plaza cambiaria lo que suele pasar es que se achica el spread entre el oficial y el informal, porque las compras a través del Home Banking provocan una suba en el tipo de cambio oficial, mientras las ventas en el mercado paralelo provocan mayor oferta de dólares y, por ende, una baja en la cotización.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP también tuvo un alza del 0,3%, a $ 1515, mientras el contado con liquidación tuvo un alza del 0,4% para llegar a $ 1576, siendo el tipo de cambio más alto de todos.

Canje

El canje, como se denomina en la jerga financiera a la diferencia de precio entre el MEP y el CCL, alcanzó el 4%, que tiene que ver con el cepo al dólar para las empresas y con la restricción cruzada de los 90 días entre el mercado oficial y el financiero.

Los inversores corporativos, tanto nacionales como extranjeros, que quieren comprar divisas, deben hacerlo a través del mercado de capitales, y si necesitan mandar esos billetes al exterior el mecanismo es el contado con liquidación.

Dólar cripto

También se utiliza el dólar cripto, razón por la cual cotiza a $ 1574, apenas pisándole los talones al CCL, que los utilizan más las multinacionales, mientras al cripo lo usan más las pequeñas empresas e inversores individuales.

Por lo pronto, no se espera mayores cambios en lo que al mercado de cambios se refiere, ya que el Banco Central está preparado para una flotación socia o administrada, de intervenir mediante dolar linked y contratos de futuros para evitar una volatilidad en el tipo de cambio que pueda repercutir sobre la inflación.