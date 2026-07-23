En esta noticia La volatilidad no cambia los planes de expansión

Credijal mantendrá su estrategia de expansión pese al entorno de incertidumbre global y buscará alcanzar una cartera de crédito de MXN $1,000 millones hacia 2028, aseguró Ricardo Ceja, director general de la financiera, tras el debut de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una emisión de deuda por 250 millones.

“Para el 2028, es lograr 1,000 millones de cartera. Nos especializamos en el crédito para vehículos, para transporte de carga pesada, pero también ya tenemos camino recorrido con el arrendamiento de paneles solares y de maquinaria especializada. Ese es el camino que queremos seguir, queremos lograr una mayor penetración de mercado”, afirmó el directivo.

La emisión forma parte de la estrategia de crecimiento de la empresa, fundada hace 17 años, cuyos recursos serán destinados a fortalecer su cartera de financiamiento.

La volatilidad no cambia los planes de expansión

Aunque la colocación se realizó en un contexto marcado por la volatilidad financiera, las tensiones comerciales y las expectativas de un menor crecimiento económico, Felipe Martín del Campo, presidente del Consejo de Credijal, aseguró que ese entorno no modifica la estrategia de la empresa.

“No hay un momento perfecto. Siempre va a existir algo; hoy vimos que amanece la bolsa en rojo, el dólar subiendo, hay conflictos en el exterior y siempre los va a haber”, señaló.

El empresario sostuvo que la clave para enfrentar estos escenarios está en fortalecer la operación interna de la compañía.

“Debemos creer en nosotros y trabajar al interior de la empresa para que nuestros tiempos sean perfectos a pesar del entorno que nos rodea”, comentó.

Añadió que la disciplina, el profesionalismo y el fortalecimiento del equipo son los factores que permitirán a la financiera mantener su crecimiento, independientemente de la coyuntura económica.

En el mismo sentido, Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, afirmó que la volatilidad es un elemento permanente en los mercados y no debe impedir que las empresas con fundamentos sólidos accedan al financiamiento bursátil.

“Siempre ha habido volatilidad y siempre habrá noticias que puedan leerse con una connotación positiva o negativa”, dijo.

El directivo explicó que, aunque factores macroeconómicos y geopolíticos pueden modificar las ventanas para colocar emisiones, el mercado mexicano mantiene suficiente liquidez para financiar compañías con proyectos de expansión.

Destacó que actualmente existen más de 25 millones de cuentas de inversionistas, fondos de inversión que administran más de MXN$ 5 billones y Afores con activos cercanos a MXN$ 9 billones, recursos que continúan buscando oportunidades de inversión.

“El dinero está invertido, el dinero no descansa; tiene que seguirse moviendo”, afirmó.

Olivo añadió que el año pasado el financiamiento en el mercado de valores superó los MXN$ 750 mil millones, un crecimiento de 24% respecto al año previo y el monto más alto de la última década, impulsado por proyectos de expansión, infraestructura y refinanciamiento de pasivos.

Por su parte, Martín del Campo destacó que el debut bursátil representa el cumplimiento de un objetivo con el que nació la empresa.

“Creemos en nuestros clientes, creemos en México y creemos que empresas como Credijal pueden ayudar al desarrollo económico del país”, concluyó.