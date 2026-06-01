La morosidad sigue en ascenso en los bancos. Según reveló un informe de la consultora 1816, la mora de familias aumentó desde 11,5% en marzo hasta 12% en abril, mientras que la de las empresas pasó de 3,1% a 3,3%. En tanto, la mora total del sector privado creció de 7% a 7,3 por ciento.

“En el caso puntual del crédito a hogares, se trata de la decimoctava suba mensual consecutiva de la mora, que sigue batiendo récords en más de dos décadas”, estimó el estudio.

La irregularidad en el crédito a familias era de solo 2,5% en octubre 2024 y se quintuplicó en un lapso de un año y medio, debido a la suba de tasas de interés en el segundo semestre de 2025. En ese período, el PBI incluso continuó creciendo.

“Quizás lo peor del dato de abril es que, a diferencia de lo que habíamos visto en marzo, en esta oportunidad se aceleró el aumento de la mora, que había crecido 0,3 puntos en marzo y ahora subió 0,5 puntos. Si bien todavía es posible que veamos un pico de la mora en algún momento del segundo trimestre de 2026, ahora hay motivos para tener dudas sobre el tema”, remarcó 1816.

La morosidad todavía continúa subiendo en la gran mayoría de las entidades financieras. De las treinta entidades más grandes en términos de préstamos a familias, en al menos 26 la mora subió en abril contra marzo.

“La mora en los créditos a familias por parte de entidades no financieras también continuó subiendo en abril, según los datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). La irregularidad alcanzó el 31,5% en abril contra el 30,7% de marzo”, agregó la consultora.

Tarjeta Naranja y Mercado Libre, las dos entidades no financieras más grandes (que explican más del 50% del crédito a familias de todo el segmento), habrían experimentado subas de la irregularidad en ese mes.

“Uno de los problemas que tiene el fenómeno de la elevada morosidad es que muchos individuos dejarán de ser “sujetos de crédito” durante un tiempo, limitando la expansión de los préstamos a familias en el futuro inmediato”, agregó.

Hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito impago hace al menos 90 días, ya sea con entidades financieras o no financieras, sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos. Es decir, el 26,7% de los que tienen un crédito con bancos, billeteras o cualquier otra entidad, financiera o no financiera, tiene un préstamo en situación irregular. “Eso significa que, al menos de acá a las elecciones del año que viene (si hay PASO serán en apenas 14 meses), difícilmente el crédito a familias puede ser un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre 2024 y en el primer semestre 2025”, aseveró el informe.

Dada la baja penetración del crédito en Argentina, que representa alrededor del 12% del PBI, eso no impediría que la economía pueda expandirse.

Parte de la dificultad que tienen los préstamos para recuperarse es que siguen siendo muy altas en términos reales las tasas activas, en parte justamente por la elevada morosidad. La TNA promedio de un préstamo personal bancario fue 66,9% en los primeros 17 días hábiles de mayo versus 68,8 % en los primeros 17 días hábiles de enero. En el mismo período la tasa de REPO bajó de 39,3% a 20,3 por ciento.

Según el último informe de Bancos del BCRA, en marzo el ratio de irregularidad del crédito al sector privado ascendió a 7%. El coeficiente de mora de las familias se ubicó en 11,5%, mientras que el de las empresas alcanzó 3,1%. El sistema financiero mantuvo elevados niveles de cobertura con previsiones en el mes, las cuales representaron 90,1% de la cartera en situación irregular y 6,3% del crédito al sector privado.