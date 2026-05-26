En marzo, la morosidad de familias y empresas volvió a crecer en los bancos e impacta en los balances. Cayeron las ganancias de las entidades en el 1° trimestre del año.

La irregularidad del crédito al sector privado ascendió a 7%, informó el Banco Central. Marcó un aumento de 0,3 punto porcentual en relación con febrero y de cinco puntos contra marzo de 2025. El coeficiente de morosidad de las familias se ubicó en 11,5%, con un aumento de 0,3 punto en el mes y 8,3 puntos interanuales, impulsado por el desempeño irregular de los préstamos personales. La morosidad en los préstamos a las empresas alcanzó 3,1% en el período.

En las familias, los préstamos personales marcaron un nivel de mora del 14,2%, muy por encima del 3,5% que registraban en diciembre de 2024, el mes de inicio de la actual gestión económica. En tarjetas, fue de 11,2%, cinco veces el nivel que se veía en diciembre de 2024, cuando era cercano al dos por ciento. En los prendarios, la morosidad fue de 6,9 por ciento. Y en hipotecarios, fue de 1,4%, confirmando que es el único segmento que no registró aumento de irregularidad en 15 meses.

Los préstamos a las empresas representaron 24,1% del activo total en marzo pasado, mientras que el crédito a las familias totalizó el 20,7%.

Crecen los créditos en dólares

Hubo una caída de los créditos en pesos, producto de las restricciones de los bancos para hacer frente a la elevada mora. Influyeron las altas tasas y la escasez de liquidez. En contrapartida, crecieron los préstamos en dólares. Si el financiamiento al sector privado en pesos disminuyó 0,5% en términos reales, y se incrementó 7,7% en dólares.

“Hay una mayor oferta de dólares traccionada por la nueva ola de emisión de ON en el último tiempo”, dijo a El Cronista Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo. Eso se combina con un tipo de cambio que descomprimió luego de las legislativas del 2025.

Menos ganancias para los bancos

El incremento de la morosidad impactó en las ganancias de los bancos, que cerraron el 1° trimestre del año con ganancias devengadas del 0,9% anualizado. La rentabilidad sobre los activos (ROA) del total sistema financiero acumulado en los últimos 12 meses alcanzó 1,3%, 1,2 puntos menos que un año antes.

“La reducción interanual fue explicada por un menor margen financiero integral real e incremento en los cargos por incobrabilidad, efectos compensados parcialmente por menores gastos de administración”, se indicó en el Informe sobre Bancos del BCRA.

El sistema financiero mantuvo elevados niveles de cobertura con previsiones en el mes, que representaron 90,1% de la cartera en situación irregular y 6,3% del crédito al sector privado. El saldo de crédito irregular neto de previsiones totalizó sólo 1,5% de la responsabilidad patrimonial (RPC), nivel similar al del mes anterior.

Más cheques rechazados

Otro dato a señalar es que creció en marzo el rechazo de cheques por falta de fondos (medido sobre el total compensado), tanto en cantidades como en montos reales.

En cantidades, en el mes, el indicador se incrementó 0,23 punto hasta 2,22%, mientras que en montos reales se incrementó 0,09 punto hasta 1,60 por ciento.

En tanto, frente a marzo 2025, ambos indicadores acumularon incrementos de 1,04 puntos en cantidades y 0,82 punto en montos.