Este viernes, el Gobierno autorizó la salida de tropas argentinas hacia Panamá para participar de un ejercicio militar multinacional junto a otros 12 países de la región y Estados Unidos.

La habilitación se publicó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 650/2026, publicado en el Boletín Oficial, el cual habilita el despliegue de hasta 56 efectivos de las tres fuerzas rumbo al Ejercicio Multinacional "PANAMAX 2026“, que se realizará en Ciudad de Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto.

La prueba tiene como objetivo alinear el trabajo de las distintas fuerzas armadas de la región ante un eventual ataque del Canal de Panamá, supuesto ficticio sobre el que se trabajará en este ejercicio militar.

La invitación a la Argentina llegó de parte de la Embajada de los Estados Unidos en el país y se da en el marco de la buena relación que mantiene la gestión de Javier Milei como aliado de Donald Trump en la región.

El ejercicio está bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos, la entidad militar del gigante norteamericano que abarca todas las operaciones de contingencia y cooperación en América Latina.

En esta línea, y dado que este comando es el responsable de velar por la defensa del Canal de Panamá, se definió este ejercicio militar conjunto que reunirá a fuerzas armadas de 13 países del continente para preparar a los efectivos ante un escenario de eventual amenaza de esta vía de navegación clave para el comercio global.

Canal de Panamá

Cuál es el objetivo del ejercicio

De acuerdo con el Anexo I del decreto, la participación argentina del ejercicio PANAMAX 2026 busca “fortalecer la confianza mutua y la integración e interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de países de la región”.

En ese sentido, el Gobierno remarcó que el entrenamiento conjunto contribuye a estandarizar procedimientos y a mejorar las capacidades del Instrumento Militar nacional frente a potenciales amenazas transnacionales.

El ejercicio, a su vez, simula un escenario ficticio: una fuerza hostil, ya sea estatal o transnacional, amenaza con bloquear, sabotear o atacar el Canal de Panamá . Frente a esa hipótesis, una fuerza multinacional interviene con autorización de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de garantizar el flujo marítimo global.

Según los considerandos del decreto, la falta de presencia de las Fuerzas Armadas nacionales en el ejercicio limitaría “la transferencia de conocimientos, la actualización de doctrina, la validación de procedimientos y el fortalecimiento de estándares comunes con socios estratégicos en la región”. Por ende, se aprobó a través de un DNU la participación de la Argentina en el proceso.

Quiénes participan y cuántos efectivos mandará cada fuerza

Del ejercicio participarán trece países de la región: Argentina, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos . En este contexto, la Argentina enviará hasta 56 efectivos, distribuidos entre las tres fuerzas.

La distribución, según el Anexo I, será así:

Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), con armamento y equipo individual: hasta 37 efectivos .

Ejército Argentino , en tareas de planificación, dirección y control de operaciones y ciberdefensa: hasta 16 efectivos .

Armada Argentina , en funciones de ciberdefensa: hasta 2 efectivos .

Fuerza Aérea Argentina, en funciones de ciberdefensa: hasta 1 efectivo.

Servicio Militar en Argentina: a partir de este mes, todas estas personas ya están convocadas al Ejército (foto: archivo).

Tras el despliegue, que se hará por vía aérea, la norma aclara además que “no se requiere” el otorgamiento de inmunidades, ni para el personal argentino ni para las tropas extranjeras.

El costo estimado de la operación asciende a $ 51.000.000, según precisa el decreto. Esos fondos, en tanto, saldrán de las partidas del Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El decreto lleva la firma de Javier Milei y de varios integrantes del Gabinete —Diego Santilli, Pablo Quirno, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger—, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Carlos Alberto Presti.