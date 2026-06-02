El Banco de la Nación Argentina (BNA) oficializó la puesta en marcha de un programa de asistencia financiera destinado de forma exclusiva a la reestructuración y consolidación de deudas.

Bajo la Reglamentación General N° 768, la entidad busca ofrecer una alternativa de desendeudamiento en un contexto de creciente morosidad en el crédito al consumo y elevados costos financieros en los saldos de tarjetas de crédito.

De acuerdo con los datos del Informe de Política Monetaria del Banco Central y la información oficial del BNA, la morosidad de las familias argentinas saltó al 11,5%, alcanzando el registro más alto en más de 15 años.

El deterioro es liderado por los préstamos personales con un 14,2% de mora, mientras que en las tarjetas de crédito se ubica en el 11,7%.

Nuevo préstamo del Banco Nación: detalles técnicos y modalidades

El programa no contempla la entrega de fondos de libre disponibilidad para el consumo, sino que funciona como un mecanismo de absorción y unificación de compromisos financieros preexistentes, centralizando las obligaciones del deudor en una única cuota mensual y con tasas reguladas por debajo del promedio del mercado.

La línea de asistencia financiera se estructura formalmente sobre dos ejes comerciales bien diferenciados, según el tipo de pasivo que se pretenda regularizar y la situación de revista del cliente ante el sistema financiero.

Fuente: Shutterstock Kmpzzz

Consolidación de deudas (unificación de pasivos)

Esta modalidad permite agrupar diferentes deudas de consumo , tanto préstamos personales como saldos de tarjetas de crédito, contraídas tanto dentro del propio BNA como con otras entidades bancarias o empresas del sector fintech.

Mecanismo de cancelación

El Banco Nación no entrega el dinero en efectivo al solicitante. Tras la aprobación del crédito, la entidad realiza un desembolso y transfiere los fondos de manera directa a las cuentas de los acreedores externos para extinguir las deudas de forma definitiva.

Monto máximo

Hasta $ 40.000.000 por usuario, sujeto a capacidad de ingresos.

Plazo de devolución

Hasta 60 meses (5 años) como plazo máximo.

Sistema de amortización

Se aplica el Sistema Francés, con cuotas mensuales, iguales y consecutivas, donde el componente de interés decrece y el de capital se incrementa a lo largo de la vida del crédito.

Segmentación de tasas de interés

Tasa Fija del 54% TNA (Tasa Nominal Anual) exclusiva para la cartera de clientes que perciban sus haberes en el BNA (empleados públicos, privados, jubilados y pensionados de ANSES con cuenta sueldo en la entidad).

Tasa Fija del 75% TNA aplicable a los solicitantes que pertenezcan a la cartera general (usuarios que no acrediten sus ingresos mensuales en el banco).

Límite de afectación de ingresos

La cuota inicial calculada para el préstamo no puede comprometer más del 35% del ingreso neto mensual demostrado por el grupo familiar o el solicitante.

Refinanciación de saldos de tarjetas de crédito

Esta herramienta técnica está orientada específicamente a mitigar el impacto de los saldos pendientes en las tarjetas de crédito Nativa (Visa y Mastercard) emitidas por el Banco Nación, dividiendo la estrategia según el perfil de cumplimiento.

Clientes en situación normal

Diseñado para usuarios que desean financiar el saldo total o parcial del último resumen de su tarjeta. El esquema permite pactar el pago en hasta 60 cuotas.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: cuánto score necesito para pedirlo

Un dato operativo clave es el diferimiento del cobro: la primera cuota del plan se liquidará en el resumen subsiguiente al mes de la solicitud. El uso del plástico no se bloquea, aunque el límite disponible para nuevas compras se recalcula y ajusta preventivamente según el margen de riesgo crediticio residual.

Clientes en mora mayor a 90 días

Destinado a deudores que presenten un atraso severo e irregular (superior a los tres meses) en el pago de sus resúmenes. Para este universo, el BNA habilita un plazo excepcional de refinanciación de hasta 96 meses (8 años).

El objetivo de este plazo extendido es reducir al mínimo posible el valor nominal de la cuota mensual para viabilizar el cobro del pasivo . La concesión de esta prórroga queda estrictamente supeditada al análisis patrimonial previo del comité de créditos de la sucursal de origen.

Crédito del Banco Nación: requisitos y condiciones de acceso

Para iniciar el trámite, el solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones.

Titularidad exclusiva

El solicitante debe ser el deudor principal y directo de las obligaciones que se pretenden cancelar. La Reglamentación N° 768 prohíbe expresamente la consolidación de deudas ajenas donde el usuario actúe bajo la figura de garante, fiador o codeudor de un tercero.

Identificación personal

Presentación de Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y constancia de CUIL/CUIT.

Comprobación de ingresos

Últimos recibos de haberes mensuales o, en el caso de la clase pasiva, los comprobantes de cobro previsional emitidos por ANSES para verificar la estabilidad laboral y la capacidad de repago.

Certificado de liquidación comercial de terceros (requisito crítico)

Si se solicitara la consolidación de deudas por fuera del BNA (otros bancos o fintech), el cliente debe aportar una liquidación de deuda o constancia de “stop debit” emitida de forma oficial por la entidad acreedora .

Este documento debe consignar obligatoriamente:

Nombre, apellido y documento de identidad del titular.

Monto nominal exacto requerido para la cancelación total, definitiva y anticipada del pasivo.

Datos de la cuenta bancaria de destino (CBU o Alias) de la entidad acreedora para que el BNA ejecute la transferencia de fondos correspondiente.

La activación de estas líneas de crédito se da tras las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien aseguró que la entidad no rescataría a las familias endeudadas y que la crisis de pago debe ser “un proceso de aprendizaje para los bancos”.

De todas maneras, el BNA busca con estos programas “empujar al mercado a que ensayen programas para refinanciar a sus clientes” ante tasas activas que pueden triplicar la inflación.