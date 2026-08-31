Con el riesgo país por encima de los 500 puntos, así recomiendan posicionarse los mejores asesores financieros
El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y acumuló una suba de 19% en agosto. Qué activos priorizan los especialistas, cuánto conviene exponerse al riesgo argentino y cuál puede ser la estrategia si el riesgo país vuelve a bajar.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 31 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.